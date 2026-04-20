Se definió el cuadro principal del Masters 1000 de Madrid: contra quiénes debutan los platenses Thiago Tirante y Tomás Etcheverry

Los tenistas argentinos ya conocen a sus oponentes en el Masters de Madrid, luego de que se llevara a cabo el sorteo durante la mañana de este lunes. En total habrán ocho representantes nacionales en el cuarto torneo de Masters 1000 de la temporada.

Se trata de Francisco Cerúndolo (16°) y Tomás Etcheverry (25°), quienes comenzarán su camino en la segunda ronda por estar entre los 32 preclasificados, además de Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli, Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Francisco Comesaña. A ellos podría sumarse Marco Trungelliti, quien disputa la clasificación para ingresar al cuadro principal.

En la primera ronda, Mariano Navone tendrá un más que interesante enfrentamiento con el portugués Nuno Borges, mientras que Camilo Ugo Carabelli y Thiago Tirante se medirán con el francés Gael Monfils y el español Roberto Bautista Agut, respectivamente, dos jugadores que atraviesan su última temporada como profesionales.

Por otra parte, Juan Manuel Cerúndolo, que este año busca meterse por primera vez en su carrera en el top 100, tendrá una dura prueba frente al alemán Daniel Altmaier.

Por último, Sebastián Báez se cruzará con un jugador proveniente de la qualy y Francisco Comesaña, que atraviesa un 2026 para el olvido, buscará dar la sorpresa ante el checo Tomas Machac.

En lo que respecta a Cerúndolo y Etcheverry, que debutarán en la segunda ronda, sus respectivos oponentes serán el español Yannick Hanfmann o el estadounidense Marcos Giron, y el austríaco Sebastian Ofner o un jugador proveniente de la clasificación.