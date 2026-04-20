Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Policiales

Juicio por la muerte de Diego Maradona: Gianinna declarará mañana tras la suspensión en la última jornada

Juicio por la muerte de Diego Maradona: Gianinna declarará mañana tras la suspensión en la última jornada
20 de Abril de 2026 | 17:38

Escuchar esta nota

Cuatro testigos, entre ellos Gianinna Maradona, declararán este martes en la tercera audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y se espera que el neurocirujano Leopoldo Luque pida volver a comparecer para refutar a los citados. 

Fuentes judiciales informaron que la hija del astro argentino y Claudia Villafañe podría exponer ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón tras la suspensión de su testimonial en la jornada anterior.

El comisario Lucas Farías, que encontró fallecido a Maradona en su habitación del country San Andrés; Lucas Rodrigo Borge, jefe de Policía en zona norte; y el coordinador de la Policía Científica, Cristian Méndez, son los otros tres citados para la audiencia que comenzará a las 10 y durará hasta las 17, aunque podría extenderse.

En el primer debate —anulado por el documental de la exmagistrada Julieta Makintach— Borge expresó que entró al dormitorio del “Diez” y lo halló cubierto con una sábana blanca, mientras que vestía un short deportivo y una remera negra: “Recuerdo que tenía la panza muy hinchada”.

Por su parte, Farías, quien era el encargado del destacamento policial de Villa La Ñata, afirmó que concurrió a la vivienda de “Pelusa” luego de que le avisaran que el oriundo de Villa Fiorito sufrió una descompensación.

El hombre opinó que el cuerpo de Maradona parecía un "bulto prominente": "Ingresé al domicilio y me encuentro con Claudia Villafañe, que estaba hablando por teléfono en la cocina. Le explico que fui a hacer un procedimiento y me asomo a la habitación contigua y veo en la cama un bulto prominente que estaba tapado".

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Un motociclista perdió la vida tras sufrir un accidente en la Autopista La Plata - Buenos Aires

LE PUEDE INTERESAR

Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión por la muerte de su neurólogo: ¿irá preso?

Asimismo, allegados a la defensa de Luque confirmaron que podría haber "careos" entre el imputado y los testigos, a fin de contradecir los dichos de Gianinna, los uniformados y el perito. "Es probable", reconocieron fuentes cercanas a los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

En este sentido, el ex médico de cabecera continuaría con su estrategia para demostrar su supuesta inocencia por el presunto homicidio simple con dolo eventual del ex director técnico de Boca y la Selección argentina.

Durante la segunda jornada, Luque pateó el tablero, solicitó la palabra frente a los miembros del TOC N°7 y aseguró que Maradona “no agonizó 12 horas”“no estaba hinchado” “a Diego lo amaba; era mi ídolo y amigo”.

Además del profesional, los otros sindicados son la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador Mariano Ariel Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

De qué murió Luis Brandoni

Las otras pasiones de Luis Brandoni: sus amores, sus hijas y la política

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo

VIDEO. Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos

Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad

Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica

Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas

Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios
+ Leidas

Qué se sabe de la operación de urgencia al ministro Bianco en España

“Gimnasia tiene eso, parece que nos gusta sufrir”

Adorni puso en venta el departamento que tiene en el centro de La Plata: cuál es su precio y cómo es por dentro

Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas

Piovi: “Como equipo tenemos que mejorar”

Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios

VIDEO. Violento robo en La Plata: armados y encapuchados entran a una casa, exigen dólares y caen tras una persecución

Sorpresa en La Plata: fueron por un caso de violencia de género y descubren un "depósito" de tablets oficiales y marihuana
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Un motociclista perdió la vida tras sufrir un accidente en la Autopista La Plata - Buenos Aires

Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión por la muerte de su neurólogo: ¿irá preso?

Juan Buzali, ex marido de Carolina Piparo, sobreseído por el atropello a los motociclistas en La Plata

Sorpresa en La Plata: fueron por un caso de violencia de género y descubren un "depósito" de tablets oficiales y marihuana
Espectáculos
El sueño que no pudo ser: la última entrevista de Luis Brandoni a El Dia
Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión por la muerte de su neurólogo: ¿irá preso?
Murió Luis Brandoni: ya lo velan en la Legislatura porteña
Las hijas de Luis Brandoni decidieron organizar un velatorio de 12 horas para el actor, los detalles
Luis Brandoni, su trayectoria: una huella indeleble en la cultura argentina, series, cine y TV
Información General
¿Horneros zurdos y diestros?: la hipótesis sobre el enigma de sus nidos
Comunidades en redes que exaltan la violencia tras del tiroteo escolar
Los números de la suerte del lunes 20 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Los números de la suerte del sábado 19 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
La Saladita de la Bristol: la trama de un negocio millonario
La Ciudad
Lunes gris en La Plata con fuertes vientos que provocaron caída de ramas en la Región
Terminó la medida de fuerza en IOMA en La Plata, hay atención pero "sigue la deuda"
La Fundación Museo de La Plata entregó el Premio Lahille a la bióloga Cristina Damborenea
Luis Brandoni y su vínculo con La Plata: teatro, política y Estudiantes campeón del mundo
Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA
Deportes
Se definió el cuadro principal del Masters 1000 de Madrid: contra quiénes debutan los platenses Tirante y Etcheverry
Eduardo Domínguez apeló a su historia en Estudiantes y descartó una salida del Mineiro
Comenzó la venta de entradas para Gimnasia vs Acassuso, por Copa Argentina: días, precios y lugar de expendio
El Lobo apunta al regreso de Nacho y la recuperación de Giampaoli para enfrentar a Acassuso
Alumni de Los Hornos regresa a los torneos de AFA: "Queremos revalorizar la identidad y que el hornense se sienta parte"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla