Juicio por la muerte de Diego Maradona: Gianinna declarará mañana tras la suspensión en la última jornada

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Cuatro testigos, entre ellos Gianinna Maradona, declararán este martes en la tercera audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y se espera que el neurocirujano Leopoldo Luque pida volver a comparecer para refutar a los citados.
Fuentes judiciales informaron que la hija del astro argentino y Claudia Villafañe podría exponer ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón tras la suspensión de su testimonial en la jornada anterior.
El comisario Lucas Farías, que encontró fallecido a Maradona en su habitación del country San Andrés; Lucas Rodrigo Borge, jefe de Policía en zona norte; y el coordinador de la Policía Científica, Cristian Méndez, son los otros tres citados para la audiencia que comenzará a las 10 y durará hasta las 17, aunque podría extenderse.
En el primer debate —anulado por el documental de la exmagistrada Julieta Makintach— Borge expresó que entró al dormitorio del “Diez” y lo halló cubierto con una sábana blanca, mientras que vestía un short deportivo y una remera negra: “Recuerdo que tenía la panza muy hinchada”.
Por su parte, Farías, quien era el encargado del destacamento policial de Villa La Ñata, afirmó que concurrió a la vivienda de “Pelusa” luego de que le avisaran que el oriundo de Villa Fiorito sufrió una descompensación.
El hombre opinó que el cuerpo de Maradona parecía un "bulto prominente": "Ingresé al domicilio y me encuentro con Claudia Villafañe, que estaba hablando por teléfono en la cocina. Le explico que fui a hacer un procedimiento y me asomo a la habitación contigua y veo en la cama un bulto prominente que estaba tapado".
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Asimismo, allegados a la defensa de Luque confirmaron que podría haber "careos" entre el imputado y los testigos, a fin de contradecir los dichos de Gianinna, los uniformados y el perito. "Es probable", reconocieron fuentes cercanas a los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.
En este sentido, el ex médico de cabecera continuaría con su estrategia para demostrar su supuesta inocencia por el presunto homicidio simple con dolo eventual del ex director técnico de Boca y la Selección argentina.
Durante la segunda jornada, Luque pateó el tablero, solicitó la palabra frente a los miembros del TOC N°7 y aseguró que Maradona “no agonizó 12 horas”, “no estaba hinchado” y “a Diego lo amaba; era mi ídolo y amigo”.
Además del profesional, los otros sindicados son la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador Mariano Ariel Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.
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