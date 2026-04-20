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Verón y una historia inédita en Manchester: Navidad, argentinos y un final inesperado

Verón y una historia inédita en Manchester: Navidad, argentinos y un final inesperado
20 de Abril de 2026 | 19:11

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Juan Sebastián Verón compartió una distendida charla con el ex rugbier Agustín Creevy en el Country Club de City Bell y sorprendió al revelar un episodio poco conocido de su etapa en Inglaterra. Durante el encuentro, el presidente de Estudiantes recordó una insólita situación vivida en Manchester que terminó en una pelea durante una celebración navideña junto a compatriotas vinculados al rugby.

El diálogo, que se extendió por más de una hora, incluyó una recorrida por las instalaciones del predio albirrojo y encuentros con integrantes del club, entre ellos el entrenador Alexander Medina, dirigentes y futbolistas del plantel profesional. En ese contexto relajado, la “Brujita” repasó distintos momentos de su trayectoria deportiva y dejó varias anécdotas personales.

Al evocar su paso por el Manchester United, el ex mediocampista relató cómo una reunión festiva derivó inesperadamente en un cruce físico con jugadores argentinos de rugby. El episodio, contado con humor y sin dramatismo, reflejó el clima particular de aquellos años en Europa y mostró una faceta poco conocida del ex capitán de la Selección.

Navidad a las piña

Según recordó el presidente albirrojo, todo ocurrió en Navidad, cuando Agustín Pichot jugaba en Bristol y él en el Manchester United, donde se hacía la fiesta de Navidad.

Así, Verón reveló: “En ese momento, era ir de un bar a otro y tomar toda la cerveza que se podía. Y le digo: 'Está esto'. Cayó Agustín con Felipe Contepomi y digo: 'Los meto en el micro'. En un momento, no sé quién agarra el micrófono y empiezan a cantar 'England, England'. Y le sacamos el micrófono y empezamos a cantar por Argentina y arrancamos a las piñas. Entre los irlandeses, holandeses, los ingleses… y no sé si Felipe le saca la gorra a uno o no se qué…”.

 

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