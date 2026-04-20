Activa presencia de la tercera edad en los clubes de barrio

El informe publicado ayer sobre las diversas actividades que los clubes de barrio de la Región tienen programadas para los adultos mayores, en opciones que van desde ejercicios físicos, juegos y deportes, hasta el uso de sus bibliotecas y la realización de distintos talleres y cursos de estudio, realza el valioso servicio que desde sus orígenes estas instituciones vienen prestando a la comunidad.

El detalle ofrecido a este diario por directivos de varias entidades puso también a la vista el manifiesto interés de personas de edad mayor, por mantenerse activas tanto física como culturalmente.

Desde luego que esto ocurre, afortunadamente, en consonancia con el contexto del crecimiento poblacional que experimenta la franja de la tercera edad, a partir de los avances de la medicina. También el mayor culto a la vida sana por parte de la población y el salto experimentado en las últimas décadas por las expectativas de vida.

Lo cierto es que entre actividades físicas, deportivas y lúdicas, así como por los talleres culturales, ejercicios cognitivos y propuestas recreativas, estas entidades juegan un papel clave en la vida diaria de los adultos mayores y, por supuesto, de toda la comunidad ya que también atienden a miles de chicos, jóvenes y personas de mediana edad.

Talleres de teatro, folklore y literatura, clases de yoga, artesanías, nociones de tejido, prácticas de tenis de mesa, cursos de distintas danzas, talleres de literatura, clases para trabajar la memoria, instrucción en karate y otras artes de defensa, juegos como el burako, rummy, dominó y tejo, salidas grupales en excursiones a distintos puntos y toda la gama de prácticas de gimnasia, entre otras, forman parte de los programas dinámicos que se brindan para los mayores.

Se habla del aporte de cerca de 300 clubes, centros de fomento, asociaciones vecinales y bibliotecas de La Plata, Berisso y Ensenada que se ven poblados de personas que ahora incluyen la atención de la creciente demanda de los de más edad.

Si algo correspondiera señalar sobre los clubes y entidades vecinales es que siempre fueron accesibles y que, frente al devenir de los tiempos y de los cambios experimentados en cada época, supieron asimilarse a ellos y atender así a las cambiantes necesidades de la población.

Por lo que significaron siempre en el logro de mejoras de todo tipo para sus zonas de influencia -supliendo, incluso, en más de una oportunidad la acción oficial-, por el papel fundamental consistente en mantenerse atentos a las demandas sociales y superando, además, dificultades económicas enormes, estas instituciones nacidas de bases vecinales merecen el más consistente de los respaldos.