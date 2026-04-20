Caso Kim: movilización contra la escolarización de uno de los implicados

Padres de la Escuela Secundaria N° 41 de Abasto convocaron a una movilización para hoy a las 8.30 con el objetivo de manifestar su malestar por la asistencia al establecimiento de uno de los implicados en el asesinato de Kim Gómez. Según trascendió, prevén cortar la Ruta 2 a la altura del kilómetro 52, en las inmediaciones de la institución.

De acuerdo al testimonio del padre de una alumna, fueron los propios estudiantes quienes advirtieron que no se trataba de “un compañero más”, sino de un joven vinculado al caso que conmocionó a la Ciudad. “Cuando nos enteramos, varios padres fuimos a quejarnos”, señaló. Ese reclamo derivó en una reunión realizada la semana pasada con autoridades educativas y representantes del área de Niñez.

“De los 60 padres que participamos, 56 estábamos en contra de que el chico asista a esta escuela y cuatro a favor”, sostuvo el hombre, padre de una estudiante de tercer año. Según relató, durante el encuentro “intentaron convencernos de que el alumno podía estar”, pero la reunión terminó en un clima tenso. “Nos querían hacer entender que puede compartir con nuestros hijos y nosotros no estamos de acuerdo. Si pasa algo ¿quién se hace cargo?”, afirmó.

En esa misma línea, agregó: “No es discriminación, pero yo quiero estar tranquilo en mi trabajo y que mi hija esté tranquila en la escuela. Está compartiendo el aula con alguien involucrado en un asesinato. Es una locura”, expresó.

Derecho a estudiar

Por su parte, la jueza de Garantías María José Lescano confirmó días atrás que el menor “está institucionalizado, como otros jóvenes en centros de contención, y recientemente se le comenzó a garantizar el acceso a la educación”.

Frente al malestar de las familias, la magistrada consideró que “la situación se magnificó”, ya que —según indicó— no se registraron conflictos dentro del ámbito escolar. “La convivencia se desarrollaba sin inconvenientes. El temor parecería surgir de la circulación de antiguos videos y del efecto de las redes sociales”, explicó.

Asimismo, remarcó que “se han tomado todos los recaudos necesarios para abordar el conflicto sin vulnerar los derechos del menor”, y detalló que el Juzgado trabaja de manera articulada con el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos y con el Organismo de Niñez y Adolescencia bonaerense para acompañar al joven en el marco de la medida judicial vigente.

Sin embargo, según indicaron algunos padres, el estudiante habría dejado de asistir en los últimos días luego de que compañeros advirtieran que podrían agredirlo si regresaba al establecimiento.