Otra noche de terror por un robo fallido en La Loma

La Loma se convirtió en escenario de un violento episodio de inseguridad durante la madrugada del sábado, cuando una mujer fue abordada por una banda de tres delincuentes mientras se disponía a guardar su vehículo en una cochera ubicada en 45 entre 21 y 22.

A pesar de la gravedad del ataque y de los pedidos de auxilio, la víctima denunció una total desprotección por parte de las fuerzas de seguridad.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche, cuando la mujer fue sorprendida por tres hombres que actuaron con sus rostros cubiertos.

La secuencia, que quedó registrada en las cámaras de seguridad del lugar, muestra momentos de alta tensión. “Fue una situación de absoluta desigualdad: tres hombres contra una mujer sola”, relató la damnificada, quien detalló que el encuentro derivó rápidamente en “gritos y forcejeos, generando un escenario de extremo peligro”.