Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Deportes

Terminó la fecha 15 del Apertura 2026 y hoy el cruce de octavos sería Estudiantes vs Gimnasia

Terminó la fecha 15 del Apertura 2026 y hoy el cruce de octavos sería Estudiantes vs Gimnasia
21 de Abril de 2026 | 09:07

Escuchar esta nota

El Torneo Apertura 2026 llega a su etapa de definición. Pese a que atraviesan realidades distintas, los equipos de La Plata se mantienen expectantes cuando sólo restan por jugarse dos partidos que terminarán siendo claves para determinar la ubicación final en la tabla de posiciones. Y en ese marco, hoy por hoy se estaría dando un nuevo clásico platense, con definición de "mata mata".

Por un lado, Estudiantes clasificó el sábado tras ganarle a Instituto por 1 a 0 en Córdoba. Pero además ayer se dio la noticia que esperaba: Vélez empató en cero con San Lorenzo y eso le permitió mantenerse como único puntero de la Zona A.

En la vereda de enfrente está Gimnasia que, pese a que arrastra sus problemas tras la renuncia de Fernando Zaniratto, no logra un buen funcionamiento con el "Pata" Pereyra. Pero lo cierto es que se mantiene ilusionado porque consiguió la victoria de local ante Estudiantes de Río Cuarto en el Bosque (tanto de Chelo Torres de penal) que lo ubica en la octava posición de la Zona B.

De esta forma, si hoy terminase la fase de clasificación, se estaría jugando una nueva edición del clásico platense en UNO ya que el primero de la Zona A se medirá con el octavo de la Zona B. Sin dudas un choque que volvería a paralizar a la Ciudad.

Cabe recordar que a fin del año pasado el Lobo y el Pincha se vieron las caras en semifinales del Clausura, luego de que el elenco albirrojo consiguiera el pase cuando parecía quedarse afuera. Pero se dio una serie de resultados que lo dejaron entre los 8 primeros de su grupo.

El triunfo en el derby fue para el equipo de Eduardo Domínguez, por 1 a 0 y en el Bosque (gol de Tiago Palacios). La historia terminó con Estudiantes consagrándose campeón al derrotar a Racing en la final disputada en Santiago del Estero.

LE PUEDE INTERESAR

"No lo conoce nadie": padre e hija de un campeón de Libertadores con Estudiantes y una elegante defensa en redes

LE PUEDE INTERESAR

"Pidieron mi cabeza y es de muy mala gente": Troglio explotó en la conferencia de prensa de Banfield

Este Torneo Apertura 2026, ¿volverá a cruzar a pinchas y triperos en un partido decisivo? Si bien se deben darse varios resultados, las chances existen.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo

VIDEO. Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos

Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad

Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica

Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas

Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios

Tránsito descontrolado: en horas de dolor, los choques no frenan
+ Leidas

“Entre las dos matamos a alguien”: la amenaza en un colegio de La Plata que volvió a encender alarmas

Adorni vende su departamento de La Plata y pide 95.000 dólares

Estudiantes y Gimnasia se enfrentan en el clásico de Reserva: formaciones, hora y cómo verlo online

¡Orgullo de La Plata! La historia del estudiante del Nacional que representará al país en China

Guido Carrillo: presente firme y objetivos claros en Estudiantes

El 17, ella 38: estaban en pareja y la denunció por secuestro, amenazas y golpes

Estudiantes vuelve al trabajo con la mira en la “T”

Sigue la polémica: Herrera rompió el silencio tras el partido
Últimas noticias de Deportes

"No lo conoce nadie": padre e hija de un campeón de Libertadores con Estudiantes y una elegante defensa en redes

"Pidieron mi cabeza y es de muy mala gente": Troglio explotó en la conferencia de prensa de Banfield

Guido Carrillo: presente firme y objetivos claros en Estudiantes

Estudiantes vuelve al trabajo con la mira en la “T”
Policiales
Un platense que iba en moto a trabajar fue sorprendido por "motochorros" y sufrió graves heridas en la cabeza
“Acto de imprudencia”: Buzali no quiso matar, las razones detrás de la decisión de la Justicia
Archivan causa contra policías bajo sospecha
El 17, ella 38: estaban en pareja y la denunció por secuestro, amenazas y golpes
VIDEO. Una banda de chilenos asaltó a un empresario
La Ciudad
Martes con paraguas en mano en La Plata por probables tormentas
Se define el Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA
¡Orgullo de La Plata! La historia del estudiante del Nacional que representará al país en China
Un informe marca una recuperación de las ventas inmobiliarias
VIDEO. Siguen las amenazas de tiroteo: entre dudas familiares y protocolo escolar
Espectáculos
"Si están viendo esto, quiere decir que yo estoy muerto": la escena de Luis Brandoni que se volvió viral 
Florencia Peña a full: revelaciones hot, juguetes sexuales y disfraces 
Jessica Cirio, embarazada de Nicolás Trombino: confirmó que tendrá un bebé y que "viene a sanar"
VIDEO. Luis Brandoni: un actor que se volvió parte de la identidad argentina
La muerte de Brandoni | Su vínculo con La Plata: jugó al rugby en Los Tilos y fue hincha del Pincha
Política y Economía
Pergamino: crece el movimiento ferroviario en la ex Línea Mitre con más cargas
Chivilcoy: estudiantes de la UBA diseñan proyectos urbanos con proyección a 2050
San Nicolás: alquileres se sostienen, pero crecen las no renovaciones
Tras el paro de médicos en La Plata, buscan que la crisis del IOMA se meta en la Legislatura
Ferraresi admitió que podría ser candidato a gobernador de Buenos Aires

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla