Terminó la fecha 15 del Apertura 2026 y hoy el cruce de octavos sería Estudiantes vs Gimnasia

El Torneo Apertura 2026 llega a su etapa de definición. Pese a que atraviesan realidades distintas, los equipos de La Plata se mantienen expectantes cuando sólo restan por jugarse dos partidos que terminarán siendo claves para determinar la ubicación final en la tabla de posiciones. Y en ese marco, hoy por hoy se estaría dando un nuevo clásico platense, con definición de "mata mata".

Por un lado, Estudiantes clasificó el sábado tras ganarle a Instituto por 1 a 0 en Córdoba. Pero además ayer se dio la noticia que esperaba: Vélez empató en cero con San Lorenzo y eso le permitió mantenerse como único puntero de la Zona A.

En la vereda de enfrente está Gimnasia que, pese a que arrastra sus problemas tras la renuncia de Fernando Zaniratto, no logra un buen funcionamiento con el "Pata" Pereyra. Pero lo cierto es que se mantiene ilusionado porque consiguió la victoria de local ante Estudiantes de Río Cuarto en el Bosque (tanto de Chelo Torres de penal) que lo ubica en la octava posición de la Zona B.

De esta forma, si hoy terminase la fase de clasificación, se estaría jugando una nueva edición del clásico platense en UNO ya que el primero de la Zona A se medirá con el octavo de la Zona B. Sin dudas un choque que volvería a paralizar a la Ciudad.

Cabe recordar que a fin del año pasado el Lobo y el Pincha se vieron las caras en semifinales del Clausura, luego de que el elenco albirrojo consiguiera el pase cuando parecía quedarse afuera. Pero se dio una serie de resultados que lo dejaron entre los 8 primeros de su grupo.

El triunfo en el derby fue para el equipo de Eduardo Domínguez, por 1 a 0 y en el Bosque (gol de Tiago Palacios). La historia terminó con Estudiantes consagrándose campeón al derrotar a Racing en la final disputada en Santiago del Estero.

Este Torneo Apertura 2026, ¿volverá a cruzar a pinchas y triperos en un partido decisivo? Si bien se deben darse varios resultados, las chances existen.