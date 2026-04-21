Convocan a un paro docente que podría afectar a escuelas de la Región

Las clases en escuelas públicas pueden verse afectadas en algunos establecimientos educativos de la Región por un paro impulsado por la lista Multicolor de Suteba, opositora al gremio local y provincial. En tanto, una medida de fuerza que impulsa ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) podría afectar al funcionaniento de algunas escuelas estatales si los auxiliares se pliegan a la protesta que desarrollará hoy el gremio nacional con movilización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La medida impulsada por Multicolor de Suteba es para pedir que cada salario y cargo represente el valor de la canasta básica.

A su vez, los docentes que convocan a la medida de fuerza piden que Suteba provincia y Ctera convoquen a un plan de lucha para lograr mejoras salariales.

Esta medida podría impactar en las actividades escolares de la Región, principalmente en los establecimientos de Ensenada y Berisso. En tanto en La Plata el acatamiento podría ser menor.

Por otra parte, desde ATE convocaron a una protesta con concentración de delegados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en reclamo de mejoras salariales y apertura de paritarias. Si bien indicaron que no debiera afectar a las escuelas, en caso de que los auxiliares de los establecimientos educativos formen parte de ese sindicato y decidan ir a la marcha, podría afectar al funcionamiento de los colegios, ya que los auxiliares realizan actividades clave para la apertura y el funcionamiento de las escuelas.