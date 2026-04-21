Ferraresi admitió que podría ser candidato a gobernador de Buenos Aires

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"Hay una posibilidad", señaló el intendente de Avellaneda
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El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, admitió la posibilidad de ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2027, al tiempo que señaló que son varios los dirigentes que también tienen el deseo de construir un proyecto colectivo para conducir la Provincia.
"Hay posibilidad", dijo el jefe comunal, quien recibió un fuerte respaldo de parte del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quien días atrás había dicho que "hay muchos compañeros y compañeras" para continuar la gestión de Axel Kicillof en territorio bonaerense, aunque remarcó que "si hay uno que lo merece, es Jorge Ferraresi".
“Lo que hicieron Axel y Jorge es más que épico, es milagroso”, sostuvo el ministro bonaerense, quien planteó la necesidad de “poner en la Casa Rosada a un hombre que tenga la sensibilidad necesaria para devolverle la alegría al pueblo” y “para nosotros ese hombre es Axel”.
"Hay compañeros que tenemos ganas de construir, pero primero hay que construir el concepto, el cómo lo vamos a hacer", declaró Ferraresi, quien también habló de la necesidad de "un debate interno muy fuerte" teniendo en cuenta que "no es la misma la demanda de una sociedad de hace setenta años que la demanda de una sociedad ahora".
También indicó que el equilibrio fiscal "no es achicando cosas, es generando una matriz económica progresiva donde los que más tienen son los que más tienen que pagar".
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