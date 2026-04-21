"No lo conoce nadie": padre e hija de un campeón de Libertadores con Estudiantes y una elegante defensa en redes

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La familia de Maximiliano Núñez (39) salió al cruce en redes sociales tras un comentario despectivo que afirmaba que “no lo conoce nadie”. La respuesta llegó de parte de su padre y su hermana menor, quienes defendieron la trayectoria del exjugador de Estudiantes de La Plata con un repaso detallado de su carrera.
El intercambio se dio en Instagram, donde un usuario relativizó el recorrido del volante ofensivo. Lejos de dejarlo pasar, sus familiares enumeraron sus logros, entre ellos la obtención de la Copa Libertadores con el conjunto platense, además de su paso por distintos clubes del fútbol argentino y del exterior. También remarcaron su actualidad en Bolivia, donde continúa en actividad y viene de ser campeón con el Nacional de Potosí.
La defensa puso en primer plano una realidad frecuente en el fútbol, la de jugadores con menor exposición mediática pero con carreras extensas y títulos importantes.
Núñez arrancó en 2007, pasando por Temperley, San Martín de San Juan, All Boys, Patronato, Defensores de Belgrano, Gimnasia y Tiro, Sporting Cristal, Millonarios, Atlético Bucaramanga, Nacional de Potosí y Univesritario de Vinto.
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