Rechazan acusaciones en medio del escándalo por la venta de una tortilla

Mientras la Justicia de La Plata continúa con la investigación de la presunta intoxicación mortal por el consumo de una tortilla, el local de expendio de ese alimento no solo volvió a abrir sus puertas al público, luego de regularizar una situación administrativa por una habilitación que presuntamente se encontraba vencida, sino que además se presentó en la causa penal bajo el patrocinio de los abogados Daniel Apaz y Adrián Fernández Koenig.

En ese sentido, desde esa representación técnica se hizo saber a este diario que “ha quedado desacreditado que la misma -por la contaminación- haya provenido de la tortilla en cuestión, toda vez que los informes de bromatología han resultado negativos de salmonella y se ha acreditado por otro lado la compra por el establecimiento de productos aprobados por el SENASA”.

Además se indicó que “menos se puede atribuir una intoxicación a un producto determinado que ha sido consumido mucho tiempo después de su adquisición, mucho menos sin conservación adecuada”.

“Tampoco se puede acreditar que el deceso se pueda atribuir a una intoxicación, menos aún por el consumo de producto alguno (tortilla)”, agregó el comunicado de los letrados defensores, que no pasaron por alto el cuadro de salud de la víctima y sus patologías de base.

Mientras tanto, desde la fiscalía de Fernando Padovan, que lleva adelante el proceso, se activó una serie de diligencias como la toma de declaración a todos los empleados que trabajaron en la Panadería La Ideal, de Diagonal 73, 3 y 64, entre los días 9 y 10 de marzo pasado.

Como se sabe, la muerte de Carlos Galván (76) fue el disparador de una gran polémica en la Ciudad.

Sin embargo, en ese punto los abogados indicaron que “no se escapa que en el barrio existió una preocupación entre los vecinos de 1 entre 64 y 65 por la descarga de líquidos cloacales, y las consecuencias que ello acarrea”.

“Todo ello descarta la supuesta sindicación original y cualquier duda que se pudiera albergar ab initio”, cerraron.