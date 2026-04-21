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Tras el paro de médicos en La Plata, buscan que la crisis del IOMA se meta en la Legislatura

Tras el paro de médicos en La Plata, buscan que la crisis del IOMA se meta en la Legislatura
21 de Abril de 2026 | 08:59

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En medio de la crisis con el servicio del IOMA que llevó a una medida de fuerza de 72 horas que había afectado la atención a afiliados en La Plata, diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) presentaron iniciativas para conocer el pasivo real del organismo y crear una herramienta que prevenga cortes de atención.

La presión libertaria en la Legislatura se da en un contexto de turbulencias en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), y luego de reiteradas denuncias por deudas con prestadores, suspensión de servicios y demoras en la atención.

En ese sentido, LLA realizó un pedido de informes para citar a las autoridades del organismo ante la Comisión de Salud y exigir precisiones sobre el monto total de la deuda, su antigüedad, los convenios vigentes, los cortes de atención registrados y el plan oficial para regularizar pagos pendientes.

En paralelo, también se presentó un proyecto de ley para crear una Mesa de Trabajo Provincial Permanente integrada por representantes del IOMA, prestadores, afiliados y legisladores, con reuniones mensuales obligatorias, publicación de actas e informes trimestrales a la Legislatura.

“Mientras el Gobierno provincial reclama recursos ajenos, IOMA acumula deudas millonarias y miles de afiliados sufren un sistema que no responde”, sostuvo el senador Carlos Curestis. Mientras que el diputado Juan Osaba agregó: “Si no hay nada que ocultar, que vengan a la Legislatura y expliquen cuánto deben, a quién y por qué”.

Asfixia del Gobierno nacional

En este contexto, y tal como viene informando EL DIA, la Agremiación Médica Platense, que estuvo 72 horas sin atención a afiliados del IOMA en nuestra ciudad, levantó la medida de fuerza pero advirtió que solo se hicieron pagos parciales y que aún el instituto mantiene una deuda correspondiente a los honorarios de febrero, situación que sigue generando malestar en el sector.

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Si bien el presidente del IOMA, Homero Giles, admitió que la obra social provincial atraviesa "una crisis", lo vinculó al "desfinanciamiento" que, según su análisis, deriva de la política económica del Gobierno de Javier Milei. Consultado sobre la situación general del organismo, el funcionario explicó que "es imposible negar" el cuadro crítico y lo atribuyó a factores externos: "Si el Gobierno nacional ahoga de recursos a la provincia de Buenos Aires, todo ese financiamiento que venía del gobierno nacional impide financiar bien al resto de la provincia".

La obra social tiene 2.132.220 personas afiliadas, según informa en su sitio web oficial. Son producto de afiliaciones obligatorias, voluntarias y por convenios con otras provincias. Cuenta con 14 direcciones regionales y 198 oficinas de atención en el territorio bonaerense.

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