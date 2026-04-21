Archivan causa contra policías bajo sospecha

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El hecho ocurrió en febrero de 2025 en Gonnet-Bell. La Justicia no encontró ningún elemento incriminante. Por eso cerró la investigación
La Justicia resolvió archivar la denuncia que había generado fuerte polémica en la Zona Norte platense, donde una familia aseguró haber sido víctima de un robo cometido por alguno de los seis policías que habían acudido a su vivienda tras un llamado de auxilio al 911.
La decisión se tomó al considerar que no existen pruebas suficientes para determinar la apuntada responsabilidad de los efectivos.
Según surge de la resolución, “pese a las diligencias realizadas no existen elementos que permitan acreditar la autoría responsable del hecho ilícito”, por lo que se dispuso el archivo de las actuaciones en base al artículo 268 del Código Procesal Penal bonaerense.
No obstante, se dejó constancia de que la causa podrá reabrirse en caso de que aparezcan nuevos elementos de cargo.
El expediente fue remitido a la comisaría décima de La Plata para notificar formalmente a la denunciante, de 25 años.
Según había mencionado en la presentación que dio origen a la pesquisa, el hecho ocurrió en una casa de la calle 27 entre 488 y 489, de Gonnet-Bell, en febrero de 2025.
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El caso había tomado estado público luego de que la víctima relatara que, tras un intento de robo en su vivienda, varios policías ingresaron al domicilio y, al retirarse, la familia detectó el faltante de distintos objetos de valor, como una computadora, una cartera y un reloj.
Sin embargo, tras las primeras diligencias procesales, la fiscal María Eugenia Di Lorenzo concluyó que no pudo probarse la participación de los uniformados en el hecho, por lo que el expediente quedó guardado en un legajo de archivo, al menos por el momento.
Paralelamente, se inició una intervención por parte de la Auditoría de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, aunque no se informó sobre avances concretos o conclusiones respecto de ese sumario administrativo interno.
“Con la llegada de los patrulleros se frustró el intento de robo de algunas herramientas, aunque los ladrones algunas cosas menores alcanzaron a llevarse. Pero cuando se fueron los policías, adentro nos faltó una computadora, una cartera y un reloj. No lo podíamos creer, porque los únicos ajenos que ingresaron a mi casa fueron los seis efectivos”, se relató en la denuncia.
“Era más barato reponer lo que me robaban los ladrones que lo que me robó la Policía”, cerró la presentación en medio de una situación de angustia e indignación creciente. La misma que deben sentir ahora que tomaron conocimiento de la imposibilidad probatoria de imputar delito alguno a los agentes que tomaron parte del procedimiento.
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