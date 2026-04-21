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Los libros prohibidos, una tendencia que crece en los Estados Unidos

Los libros prohibidos, una tendencia que crece en los Estados Unidos

Hillel Italie

21 de Abril de 2026 | 02:45
Edición impresa

Las prohibiciones de libros y los intentos de prohibirlos se mantienen en niveles récord, según la Asociación Estadounidense de Bibliotecas. Y los esfuerzos por retirar títulos nunca han estado tan coordinados ni tan politizados.

La ALA publicó su lista anual de los libros más impugnados en las bibliotecas del país, como parte del informe State of America’s Libraries Report de la asociación. “Sold” (”Vendida”), de Patricia McCormick, una novela de 2006 sobre la trata sexual en India, encabezó la lista de 2025. Entre otros títulos señalados figuran la novela ambientada en la secundaria “The Perks of Being a Wallflower” (”Las ventajas de ser un marginado”), de Stephen Chbosky; la explícita autobiografía “Gender Queer” (”Género Queer”), de Maia Kobabe; y el popular romance fantástico “Empire of Storms” (”Imperio de tormentas”), de Sarah J. Maas.

Suele incluir 10 libros, pero este año son 11, con cuatro empatados en el octavo lugar: el clásico distópico “A Clockwork Orange” (”La naranja mecánica”), de Anthony Burgess; el drama sobre hermanos “Identical”, de Ellen Hopkins; el relato en un internado “Looking for Alaska” (”Buscando a Alaska”), de John Green; y el romance paranormal “Storm and Fury” (”Furia y tormenta”), de Jennifer L. Armentrout.

Entre las objeciones se incluyen temas LGBTQ+ (”Gender Queer”, “The Perks of Being a Wallflower”), violencia sexual (”Sold” y “A Clockwork Orange”) y el consumo de alcohol y cigarrillos (”Looking for Alaska”). En total, la Oficina para la Libertad Intelectual de la ALA registró impugnaciones contra 4.235 obras diferentes, una cifra sólo superada por las 4.240 de 2023 desde que la asociación comenzó a llevar el registro hace más de 30 años.

La asociación define una impugnación como “un intento de retirar un recurso de la biblioteca, o de restringir el acceso a él, basado en las objeciones de una persona o un grupo”. La lista del lunes se publica durante la Semana Nacional de las Bibliotecas, que se extiende hasta el 25 de abril.

“Las bibliotecas existen para dar cabida a cada historia y a cada experiencia vivida. Mientras celebramos la Semana Nacional de las Bibliotecas, reafirmamos que las bibliotecas son lugares para el conocimiento, para el acceso y para todos”, afirmó el presidente de la ALA, Sam Helmick, en un comunicado.

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La ALA elabora su encuesta a partir de reportes en medios y de aportes enviados por bibliotecas. Las cifras reales probablemente sean mucho más altas porque muchos incidentes nunca se denuncian, reconoce la asociación.

Durante décadas, las impugnaciones contra un libro determinado provenían de un padre o de otro integrante de una comunidad local. Pero en los últimos años, ha observado la ALA, la tendencia se ha desplazado de forma marcada hacia funcionarios gubernamentales y activistas conservadores como Moms for Liberty, que promueven la “elección de los padres” para decidir qué deben poner a disposición las escuelas y las bibliotecas.

Florida, Texas y Utah están entre los muchos estados que han pedido prohibir libros o han aprobado legislación restrictiva. En Iowa, un tribunal de apelaciones dictaminó a inicios de este mes que el estado puede hacer cumplir una ley que limita que los maestros hablen con los estudiantes sobre temas LGBTQ+ desde el jardín de infantes hasta sexto grado y prohíbe algunos libros.

El año pasado, más del 90% de las impugnaciones surgieron de activistas y funcionarios gubernamentales, según la ALA, frente al 72% en 2024.

“En 2025, las prohibiciones de libros no fueron impulsadas por padres preocupados, ni fueron el resultado de esfuerzos locales de base. Formaron parte de una campaña bien financiada y con motivaciones políticas”, señaló en un comunicado la directora ejecutiva de la Oficina para la Libertad Intelectual de la ALA, Sarah Lamdan.

Lamdan dijo a The Associated Press que los activistas difunden listas de libros señalados en todo el país. En línea con un informe del año pasado de PEN America que contabilizó múltiples prohibiciones de “Sold”, “A Clockwork Orange” y otros libros, la ALA encontró que las retiradas efectivas —más de 5.600— superaron con creces el número de libros impugnados.

“Creo que esto refleja la realidad de que estas listas se están difundiendo ampliamente”, comentó Lamdan. “Se pueden ver grabaciones de video de diversas reuniones de juntas de bibliotecas en las que los mismos libros son señalados una y otra vez”.

AP

 

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