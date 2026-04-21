Apartaron al juez que debía definir el pedido de detención contra Tapia y Toviggino

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Lo resolvió la Justicia de Tucumán. El magistrado debía expedirse sobre el requerimiento del fiscal Pedro Simón
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La Cámara Federal de Tucumán resolvió apartar al juez que debía intervenir en la causa donde se analiza el pedido de detención del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en un nuevo capítulo de la investigación judicial.
La decisión alcanzó al magistrado Sebastián Argibay, quien estaba a cargo del expediente y debía expedirse sobre el planteo impulsado por el fiscal federal Pedro Simón, que solicitó las detenciones en el marco de una causa por presunta asociación ilícita y lavado de activos.
El apartamiento se dio en medio de cuestionamientos sobre la imparcialidad del juez, en una causa que viene generando tensiones y movimientos judiciales en distintas jurisdicciones.
En ese contexto, la sospecha estaba centrada en un supuesto vínculo comercial entre Argibay o familiares suyos con Toviggino, a partir de la venta de una finca que habría sido escriturada por debajo de su valor. De acuerdo a distintas versiones, la operación habría involucrado a familiares directos de ambos, una hija del magistrado y un hermano del dirigente.
Además, fuentes judiciales indicaron que la recusación del juez ya estaba definida. “Mañana seguramente saldrá publicada la aceptación en el Lex 100, la plataforma de la Justicia Federal donde se firman las resoluciones oficiales. La decisión ya fue tomada”, señaló un camarista.
El expediente investiga supuestas maniobras vinculadas al manejo de fondos de la AFA y apunta a una red de empresas y bienes que estarían ligados a Toviggino y su entorno, bajo sospecha de operaciones irregulares.
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En ese marco, el fiscal había solicitado la detención de ambos dirigentes al considerar que podrían entorpecer la investigación o eludir la acción de la Justicia, aunque ese pedido todavía no fue resuelto.
La causa, además, presenta un conflicto de competencia entre distintos tribunales federales, lo que suma complejidad al proceso y demora definiciones clave.
De esta manera, el apartamiento del juez introduce un nuevo escenario en el expediente y retrasa la decisión sobre el futuro judicial de “Chiqui” Tapia y Toviggino, en una investigación que continúa en desarrollo.
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