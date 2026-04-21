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Trump acusó a Irán de romper la tregua en "numerosas ocasiones"

Lo hizo a través de las redes sociales, a pocas horas del vencimiento del cese el fuego

Trump acusó a Irán de romper la tregua en "numerosas ocasiones"
21 de Abril de 2026 | 09:13

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán violó "el alto el fuego en numerosas ocasiones", al tiempo que aseguró que de todos modos "van a negociar".

“¡Irán ha violado el alto el fuego en numerosas ocasiones!”, escribió en un breve mensaje difundido a través de su cuenta en Truth Social.

De todos modos, el mandatario estadounidense dijo que “van a negociar, y si no lo hacen, se enfrentarán a problemas que nunca antes habían visto, así que van a negociar. Y esperemos que lleguen a un acuerdo justo y reconstruyan su país”, aseveró en declaraciones a la prensa.

Trump afirmó que, una vez el país se reconstruya, “no tendrán armas nucleares, no tendrán acceso a ellas, ni la más mínima posibilidad de tenerlas”.

“No podemos permitir que eso ocurra, porque podría suponer la destrucción del mundo y no vamos a dejar que eso suceda”, insistió.

Asimismo, afirmó que a su país no le quedó otra opción que atacar a la República Islámica. “No tuvimos otra opción en Irán, no es que pudiéramos elegir, teníamos que hacerlo, de verdad que sí. Hemos hecho un gran trabajo, y lo llevaremos a buen puerto y todo el mundo va estar contento”, explicó.

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