Trump acusó a Irán de romper la tregua en "numerosas ocasiones"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán violó "el alto el fuego en numerosas ocasiones", al tiempo que aseguró que de todos modos "van a negociar".

“¡Irán ha violado el alto el fuego en numerosas ocasiones!”, escribió en un breve mensaje difundido a través de su cuenta en Truth Social.

De todos modos, el mandatario estadounidense dijo que “van a negociar, y si no lo hacen, se enfrentarán a problemas que nunca antes habían visto, así que van a negociar. Y esperemos que lleguen a un acuerdo justo y reconstruyan su país”, aseveró en declaraciones a la prensa.

Trump afirmó que, una vez el país se reconstruya, “no tendrán armas nucleares, no tendrán acceso a ellas, ni la más mínima posibilidad de tenerlas”.

“No podemos permitir que eso ocurra, porque podría suponer la destrucción del mundo y no vamos a dejar que eso suceda”, insistió.

Asimismo, afirmó que a su país no le quedó otra opción que atacar a la República Islámica. “No tuvimos otra opción en Irán, no es que pudiéramos elegir, teníamos que hacerlo, de verdad que sí. Hemos hecho un gran trabajo, y lo llevaremos a buen puerto y todo el mundo va estar contento”, explicó.