Jessica Cirio, embarazada de Nicolás Trombino: confirmó que tendrá un bebé y que "viene a sanar"

La conductora y modelo Jésica Cirio confirmó que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida: está embarazada de su segundo hijo junto a Nicolás Trombino, en una etapa que definió como sanadora y de profunda introspección.

Según reveló en una entrevista con INfobae, la noticia llegó de manera inesperada, ya que el embarazo no había sido planificado. Sin embargo, ambos recibieron la novedad con alegría y emoción, en un contexto personal distinto al de años anteriores. “La vida a veces sorprende”, expresó la conductora, quien aseguró que este momento la encuentra en una etapa más madura.

Cirio, de 41 años, contó que descubrió el embarazo tras atravesar síntomas como náuseas y malestar general, lo que la llevó a realizarse estudios médicos que confirmaron la gestación. Actualmente, se encuentra bajo controles habituales y aseguró que ya superó las molestias iniciales.

La pareja, que mantiene un perfil bajo y lleva menos de un año de relación, vive la llegada del bebé con entusiasmo, aunque aún no conviven. El empresario, que ya es padre, también recibió la noticia con felicidad.

Uno de los aspectos que más emoción generó en la conductora fue la reacción de su hija Chloé Cirio -fruto de su polémica relación con Martín Insaurralde- quien siempre había deseado tener una hermana, aunque ahora deberá adaptarse a la llegada de un varón. La propia Cirio admitió que la sorprendió enterarse del sexo del bebé, ya que esperaba una niña, pero se mostró entusiasmada por transitar una experiencia diferente.

La animadora también explicó que este embarazo se da en un contexto personal distinto, luego de haberse alejado del foco mediático para priorizar su bienestar y el de su familia. En ese sentido, sostuvo que decidió no exponer su vida privada ni su relación, tras atravesar años difíciles.

“Este niño llega para sanar”, resumió la conductora, al definir el significado emocional que tiene la llegada de su segundo hijo, en una etapa marcada por el aprendizaje y la búsqueda de tranquilidad.