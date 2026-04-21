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Florencia Peña a full: revelaciones hot, juguetes sexuales y disfraces 

Florencia Peña a full: revelaciones hot, juguetes sexuales y disfraces 
21 de Abril de 2026 | 08:43

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Sin filtros y siempre dispuesta a las revelaciones, Florencia Peña volvió a generar repercusión al abrir la puerta de su intimidad en la tele.

Invitada al ciclo Las chicas de la culpa, la actriz compartió anécdotas sobre su vida sexual. 

Así, confesó sobre el juego de roles con su pareja y sorprendió con una divertida historia vinculada a los juguetes sexuales. 

Allí, Malena Guinzburg sacó el tema de los disfraces, una faceta que Peña no dudó en confirmar. “Bueno, a veces pasa”, respondió con naturalidad, al tiempo que agregó: “Antes era asiduo”. 

Por otra parte, explicó cómo organizaban esas escenas: “Claro. ‘Espérame que yo vengo…' pero hay un abogado del otro lado, hay que, más o menos, indicarle. No podés dejar a libre albedrío. No es Improcrash”, lanzó entre risas. 

Entonces, desde la conducción del programa en cuestión, indagaron más en los roles que solía interpretar. “Yo salía, no se sabía con qué iba a entrar. O sea, todo era sorpresa”, contó, dejando en claro que el factor sorpresa era parte fundamental de la dinámica. Entre los personajes, mencionó algunos clásicos: desde una enfermera hasta “la chica que te hace la cama en el hotel”, lo que alimentó la curiosidad de todos. 

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Asimismo, la actriz, que se definió como “multifacética”. Sin embargo, también dejó en claro que el humor podía jugar en contra si no se manejaba bien. y recordó que en algunos casos la situación se volvía demasiado graciosa y rompía el clima.

Pero si el tema de los disfraces llamó la atención, lo que vino después terminó de instalar el momento como uno de los más comentados del programa. Peña recordó una reciente situación en su casa que derivó en una escena tan inesperada como divertida. “El otro día estuvimos con las chicas en casa ordenando cosas y aparecían de todo tipo de consoladores. Me mandaban fotos y me decían: ‘¿Y con esto qué hacemos?’”, relató.

La actriz explicó que durante muchos años fue imagen de un sex shop, lo que derivó en que recibiera una gran cantidad de productos. “Yo soy muy tester”, afirmó entre risas.

“Aparecen en lugares que vos decís: ‘¿Cómo llegó esto acá?’ Abrís un cajón y hay dos satisfyer…”, comentó, sorprendida por la cantidad de elementos que iban apareciendo mientras ordenaban. 

“Me preguntaban qué hacer y yo les decía: ‘Guardalo’”, recordó Florencia Peña, con total naturalidad. 

 

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