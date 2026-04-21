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Un platense que iba en moto a trabajar fue sorprendido por "motochorros" y sufrió graves heridas en la cabeza

Un platense que iba en moto a trabajar fue sorprendido por "motochorros" y sufrió graves heridas en la cabeza
21 de Abril de 2026 | 08:54

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Un vecino de La Plata vivió una lamentable secuencia de inseguridad en la madrugada de este martes a mano de dos motochorros que lo abordaron mientras iba a trabajar en su moto. Como consecuencia del acto delictivo la víctima cayó del rodado, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y debió ser hospitalizado de urgencia. 

El motociclista tiene 38 años y se desplazaba por 31 entre 71 y 72 con destino a su trabajo. En ese instante fue interceptado por dos maleantes que, a bordo de una Honda Tornado, intentaron sustraerle sus pertenencias. A causa del accionar de los desconocidos el hombre cayó de su rodado y dio de lleno contra el asfalto. 

"El hombre, que fue sorprendido por la presencia de los malvivientes, sufrió heridas contundentes en la cabeza producto del impacto contra el suelo", aseguró una fuente calificada con respecto al trabajador. Y agregó que "los vecinos al sentir el impacto y los quejidos de la persona no dudaron en llamar al 911". 

Los frentistas de la cuadra, por su parte, alertados por el ruido que provocó el episodio, salieron de sus casas para socorrer al motociclista herido. 

Poco después se constituyó un operativo de seguridad con presencia de un patrullero y una ambulancia del SAME que trasladó a la víctima a un centro de salud cercano. 

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