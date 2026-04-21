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Espectáculos |De la peli "Mi Obra Maestra"

VIDEO. "Si están viendo esto, quiere decir que estoy muerto": la escena de Luis Brandoni que se volvió viral 

21 de Abril de 2026 | 09:12

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A los 86 años, Luis Brandoni falleció luego de estar internado nueve días en el sanatorio Güemes de Buenos Aires. Allí, el actor había sufrido un accidente en su casa y esto derivó en un hematoma subdural que complicó su estado de salud.

Por su parte, Carlos Rottemberg, empresario teatral y amigo del actor, habló con la prensa en medio del velorio y contó detalles de este lamentable accidente que llevó al fallecimiento: "Se sentó en una silla con rueditas en su escritorio, se estaba vistiendo para ir a cenar a la casa de su pareja... Se resbaló en la silla con tanta mala suerte que el golpe se produce contra el escritorio".

Después de su muerte, se viralizó una escena que tomó enorme trascendencia y es de la película Mi Obra Maestra: "Si están viendo esto, quiere decir que yo estoy muerto", comenzó diciendo Brandoni.

"¿Por qué trabajan? ¿Para comprar cosas? ¿Para salir de vacaciones? La esclavitud no se terminó, ahora se llama trabajo", expresó Luis.

En la película mencionada, el personaje que encarna el actor finge su muerte para que sus obras tomen un enorme valor.

"De tan pesimista que soy, soy optimista porque los extremos se tocan y el frío quema y váyanse todos a la mie...", subrayó el actor en el final, generando risas entre los fanáticos que vieron la producción en cuestión.

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