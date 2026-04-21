Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Policiales |UN MENOR DE 17 AÑOS DENUNCIÓ A SU PAREJA DE 38

Gravísima imputación en una relación asimétrica

Fue en Melchor Romero. El chico contó que fue privado de la libertad, amenazado y golpeado. Lo representó su hermana mayor de edad

Gravísima imputación en una relación asimétrica

Archivo

21 de Abril de 2026 | 02:25
Edición impresa

Un adolescente de 17 años denunció en La Plata a su pareja, una mujer de 38, por una serie de graves hechos que incluyen privación ilegal de la libertad, violencia física reiterada, amenazas y el presunto funcionamiento de un punto de venta de drogas en la vivienda donde convivían.

Según consta en la presentación realizada en sede policial -a la que acudió acompañado por su hermana mayor-, el joven relató que desde hacía algunas semanas mantenía una relación con la mujer y se había instalado en su domicilio, del cual se preservan datos para protección del denunciante.

En ese contexto, aseguró que el miércoles 15 de abril por la noche la situación escaló abruptamente: la mujer habría comenzado a agredirlo en medio de una escena de celos, le quitó el teléfono celular y lo atacó físicamente.

De acuerdo a su testimonio, la violencia no se limitó a ese momento. El denunciante sostuvo que fue atado de manos y retenido contra su voluntad dentro de la vivienda, impidiéndole salir durante varios días. Durante ese período, afirmó haber sido golpeado en reiteradas ocasiones, incluso con una linga de metal, y señaló que las agresiones eran acompañadas de acusaciones infundadas por parte de la mujer, quien lo acusaba de haberle robado dinero y de mantener una relación con su propia hermana.

El joven también involucró a un tercer participante en los hechos, un hombre apodado como un personaje de fantasía, quien -según indicó- colaboraba con la mujer tanto en la retención como en las agresiones físicas, aunque no pudo aportar mayores datos sobre su identidad.

Siempre según la denuncia, el cautiverio se extendió hasta el domingo 19 de abril por la mañana, cuando la mujer decidió liberarlo. En ese momento, le habría pedido disculpas por lo sucedido, pero al mismo tiempo lo obligó a retirarse del lugar y, antes de hacerlo, le sustrajo su teléfono celular -un Motorola E20- y su documento de identidad.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Una banda de chilenos asaltó a un empresario

LE PUEDE INTERESAR

Preventiva a un menor por el crimen en City Bell

Tras recuperar la libertad, el adolescente se dirigió a la casa de su hermana, quien al advertir su estado lo trasladó para recibir atención médica. Fue asistido en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde los profesionales constataron que presentaba politraumatismos en distintas partes del cuerpo, aunque sin lesiones óseas ni internas de gravedad.

En su declaración, el joven agregó un dato que ahora también es materia de investigación: aseguró que durante el tiempo que permaneció en la vivienda observó una actividad constante de comercialización de estupefacientes. Según describió, en el lugar se vendían dosis de cocaína y marihuana de manera frecuente, tanto de día como de noche, y en algunos casos se realizaban intercambios por objetos que -según le manifestaban los propios compradores- serían de procedencia ilícita.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

De qué murió Luis Brandoni

Las otras pasiones de Luis Brandoni: sus amores, sus hijas y la política

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo

VIDEO. Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos

Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad

Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica

Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas

Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios
+ Leidas

Adorni vende su departamento de La Plata y pide 95.000 dólares

Un gráfico y una advertencia para Javier Milei

“Entre las dos matamos a alguien”: nueva denuncia

Milei recibió en Israel una Medalla de Honor y volvió a criticar a Irán

Ayuda jurídica para un chico con discapacidad

VIDEO. Siguen las amenazas de tiroteo: entre dudas familiares y protocolo escolar

Por la guerra, Wall Street cae y el crudo se dispara

Convocan a un paro docente que podría afectar a escuelas de la Región
Últimas noticias de Policiales

“Un acto de imprudencia”: para la Justicia, Buzali no quiso matar

Archivan causa contra policías bajo sospecha

VIDEO. Una banda de chilenos asaltó a un empresario

Preventiva a un menor por el crimen en City Bell
Información General
El costo de vivir solo: por qué cuatro de cada diez jóvenes viven con sus padres
Se esperan cancelaciones y demoras en los vuelos por el paro de ATE-ANAC
¿Horneros zurdos y diestros?: la hipótesis sobre el enigma de sus nidos
Comunidades en redes que exaltan la violencia tras del tiroteo escolar
Los números de la suerte del lunes 20 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
La Ciudad
El estudiante del Nacional que representará al país en China
Un informe marca una recuperación de las ventas inmobiliarias
VIDEO. Siguen las amenazas de tiroteo: entre dudas familiares y protocolo escolar
VIDEO. Campaña contra la ludopatía: combatir la “adicción silenciosa”
Médicos en estado de alerta por la deuda de IOMA
Deportes
VIDEO. Leonardo Morales fue expulsado ante Barracas Central y se perderá el partido ante Gimnasia
Verón y una historia inédita en Manchester: Navidad, argentinos y un final inesperado
Se definió el cuadro principal del Masters 1000 de Madrid: contra quiénes debutan los platenses Tirante y Etcheverry
Eduardo Domínguez apeló a su historia en Estudiantes y descartó una salida del Mineiro
Comenzó la venta de entradas para Gimnasia vs Acassuso, por Copa Argentina: días, precios y lugar de expendio
Espectáculos
"José María y María José": una joya oculta de Luis Brandoni filmada en las calles de La Plata
El sueño que no pudo ser: la última entrevista de Luis Brandoni a El Dia
Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión por la muerte de su neurólogo: ¿irá preso?
Murió Luis Brandoni: ya lo velan en la Legislatura porteña
Las hijas de Luis Brandoni decidieron organizar un velatorio de 12 horas para el actor, los detalles

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla