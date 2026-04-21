Pronóstico del tiempo | Martes con paraguas en mano en La Plata por probables tormentas

El tiempo continuará inestable este martes en La Plata y alrededores, aunque con temperaturas agradables, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para esta jornada se aguardan probables de lluvias aisladas por la mañana, tormentas aisladas a la tarde y chaparrones hacia la noche, con un termómetro que oscilará entre 16ºC de mínima y 22ºC de máxima.

El miércoles se estabilizarán las condiciones. Se espera cielo algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 10ºC y máxima de 20ºC.

Para el jueves, en tanto, el SMN prevé cielo algo nublado a despejado, vientos leves y temperatura mínima de 10 grados y máxima de 21ºC.