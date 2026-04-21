Una banda de chilenos asaltó a un empresario

Un empresario platense, junto a su familia, atravesó una pesadilla por la incursión de una banda de delincuentes chilenos, que anteanoche irrumpió en su vivienda del barrio San Carlos.

El hecho ocurrió en 133 entre 43 y 44. Allí estaba Mario Caroleo junto a su pareja y un hijo, que enseguida quedaron a merced de ladrones armados y encapuchados.

Fueron al menos cuatro los intrusos, que no ahorraron golpes ni amenazas en busca de dólares.

De la casa se llevaron una importante suma de dinero en billetes norteamericanos y pesos argentinos, además de celulares, las llaves de los autos particulares y otros objetos de valor como relojes y joyas de oro.

Un dato que no pasó desapercibido para las víctimas fue el inconfundible acento de los ladrones, al que rápidamente vincularon con el país trasandino.

Una vez que pudieron liberarse de las ataduras, las víctimas llamaron al 911 y la respuesta policial habría tardado más de la cuenta en hacerse sentir.

De todas maneras, a partir de los datos aportados, se implementó un operativo cerrojo que permitió localizar el automóvil en el que se movilizaban los sospechosos. Se trataba de un Chevrolet Spin de color gris con pedido de secuestro activo por robo automotor desde principios de abril.

La persecución se extendió hasta la zona de 7 entre 601 y 602, donde varios patrulleros lograron interceptar el vehículo. En ese momento, los ocupantes descendieron e intentaron huir a pie, pero dos de ellos fueron capturados.

Efectivamente eran chilenos y con antecedentes. Los identificaron como Sebastián Andrés Soto Gómez (20) y Antonio Reyes Nelson (23). Entre los objetos recuperados en su poder se mencionó 3.516.000 pesos y 4.300 dólares, aunque la suma robada -según la denuncia- fue más abultada.