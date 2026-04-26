Polémica por el supuesto cierre de una empresa

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Trabajadores de la fábrica textil de Cocot & Dufour, ubicada en el barrio porteño de Parque Chas, denunciaron el cierre de la planta que produce corpiños, bombachas, boxers, medias, calzas, top y remeras femeninas y masculinas de alta calidad, y que sus últimos 140 empleados quedaron, en consecuencia, en la calle.
Sin embargo, desde la firma Eseka S.A. rechazaron las “versiones malintencionadas” y afirmaron que la empresa “funciona con total normalidad” y cumple con sus compromisos productivos, comerciales y financieros, según un comunicado.
El propio CEO de la firma, Gustavo Kuchikian, aseguró en declaraciones radiales que “la empresa sigue abierta y funcionando como siempre”, y rechazó de plano las versiones que hablaban de despidos.
Según precisó, actualmente la compañía cuenta con 558 trabajadores registrados y no se produjeron cesantías.
“Es mentira que cerramos o que echamos gente. Estamos trabajando con dificultades, como muchas empresas del país, pero seguimos adelante”, afirmó el directivo.
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