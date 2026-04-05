La Plata: volcó con su auto, lo dejó abandonado y se fue a su casa a descansar

Un hombre volcó con su vehículo en la localidad platense de Abasto, dejó el auto en el lugar y se retiró a su vivienda sin presentar lesiones.

El hecho ocurrió esta madrugada en la zona de 208 y 38, donde personal policial acudió tras un llamado por un presunto accidente de tránsito.

Al llegar, los efectivos constataron el vuelco de un Volkswagen Gol gris que se encontraba sin ocupantes. Según informaron, no se registraron personas heridas.

Con la intervención de bomberos de Lisandro Olmos, el vehículo fue retirado de la calzada y quedó a un costado, sin afectar la circulación.

De acuerdo a fuentes oficiales, el propietario del rodado, un hombre de 51 años, explicó que había perdido el control del vehículo, pero aseguró no haber sufrido lesiones. También indicó que se encargaría de retirar el auto con una grúa.

Vecinos de la zona volvieron a reclamar medidas de seguridad vial. “La gente viene a gran velocidad. No hay forma de pararlos en la curva, ya son más o menos uno o dos accidentes por mes”, aseguró un frentista.

“Necesitamos que se empiece a tomar decisiones sobre la calle 208. Entre 44 y 520 es una autopista. No hay luz, no hay retenes”, agregó.

En el hecho no se labraron actuaciones.

Si querés, podemos reforzar el enfoque vecinal en el título también, tipo: “Volcó, se fue y vecinos denuncian una zona ‘liberada’”.