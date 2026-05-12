La Plata | Multas y secuestro de autos y motos tras nuevos operativos vehiculares

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La Municipalidad de La Plata llevó adelante nuevos operativos en distintos barrios del partido para reforzar la prevención, la seguridad vial y el orden urbano. Desde la Secretaría de Seguridad realizaron controles que permitieron fiscalizar 622 vehículos, secuestrar 35 motos y retirar de circulación un auto.
Los procedimientos se concentraron en 131 y 501 (Hernández), 19 y 60, 7 y 54 y Plaza Malvinas, entre otros puntos, y también se desarrollaron operativos de saturación en jurisdicciones de las comisarías 2ª, 5ª y 6ª y el Destacamento Unión.
En paralelo, se registraron aprehensiones por distintos hechos delictivos y contravenciones, entre ellas una persona por tenencia de estupefacientes, dos individuos por circular en una moto robada, dos por disturbios en la vía pública y otras dos personas interceptadas mientras se desplazaban en vehículos con pedido de captura activo.
Por su parte, la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, en el marco de las políticas impulsadas por la gestión del intendente Julio Alak, desplegó operativos de ordenamiento vehicular en los que labró 1.873 actas de infracción, concretó 208 acarreos y secuestró 38 vehículos por incumplimientos a la normativa vigente.
Además, brindó cobertura preventiva en eventos masivos, como la peregrinación a la parroquia Nuestra Señora de Luján, el partido de Estudiantes de La Plata contra Racing y el recital de Ke Personajes en el Hipódromo platense.
En paralelo, el Observatorio Vial mantuvo presencia activa con tareas de prevención y regulación del tránsito en más de 80 puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos 7 y 40, 137 y 42 (San Carlos), 7 y 630 (Arana), 4 y 66, 15 y 424 (Villa Elisa), 13 y 72, 20 y 69, 31 y 511 (Hernández), 122 y 44, 131 y 44, Plaza Italia y 44, Camino Centenario y 409 (Villa Elisa), 72 y 115, 38 y 137 (San Carlos) y 7 y 522 (Tolosa).
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También se llevaron adelante tareas de monitoreo y relevamiento técnico en corredores clave como avenida 7, avenida 44 y Camino Centenario, con el objetivo de fortalecer las estadísticas y mejorar las políticas públicas de seguridad vial, y operativos dinámicos en intersecciones como 2 y 36 y diagonal 74 y 21.
Desde el Municipio remarcaron que estas acciones continuarán desarrollándose de manera sostenida para fortalecer la convivencia, mejorar la circulación y reforzar la seguridad en los distintos barrios de La Plata.
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