¿Se viene un invierno más caluroso?: el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para los próximos meses

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el informe del pronóstico de consenso trimestral para el periodo comprendido entre mayo y julio. El documento adelanta condiciones climáticas que generan especial atención en el sector agropecuario ante el inicio de la temporada invernal.
De acuerdo con las estimaciones para la provincia de Buenos Aires y la región central del país, la tendencia proyecta temperaturas iguales o superiores a las marcas habituales. De forma simultánea, se prevé una frecuencia de precipitaciones por encima de los valores esperados para este trimestre.
Para establecer estas categorías, el organismo utiliza un sistema de terciles que divide los registros históricos en tres partes iguales. En cuanto a las marcas térmicas, el rango de normalidad se define en valores que oscilan aproximadamente medio grado por encima o por debajo de la media histórica. Cualquier registro que exceda o no alcance este margen se clasifica como superior o inferior a lo normal respectivamente.
Es importante señalar que este tipo de previsiones se refieren a las condiciones medias a lo largo de los tres meses analizados. Por este motivo, el informe no incluye eventos meteorológicos puntuales o de corta duración, tales como la entrada de frentes fríos intensos, bloqueos atmosféricos u olas de calor, los cuales pueden modificar transitoriamente la temperatura y la caída de agua.
La elaboración de este pronóstico de consenso surge del análisis profundo de modelos globales de simulación climática y herramientas estadísticas nacionales. A estos datos se añade el estudio constante de la evolución de las condiciones atmosféricas y oceánicas, logrando así una perspectiva técnica consolidada para el inicio del invierno en el territorio bonaerense.
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