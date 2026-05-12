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Espectáculos |Escándalo en Olga

Explosivo cruce entre Nati Jota y el biólogo Estanislao Bachrach, ardió el estudio y revolucionó las redes

Explosivo cruce entre Nati Jota y el biólogo Estanislao Bachrach, ardió el estudio y revolucionó las redes
12 de Mayo de 2026 | 08:27

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Un momento verdaderamente incómodo se vivió este lunes en Sería Increíble, el ciclo de OLGA conducido por Nati Jota junto a Eial Moldavsky, Toto Kirzner y Noelia Custodio.

Allí, la visita del biólogo Estanislao Bachrach terminó envuelta en tensión luego de varias respuestas cortantes del especialista, que descolocaron a toda la mesa y derivaron en un cierre abrupto de la entrevista.

La charla comenzó alrededor de temas vinculados a la felicidad, el placer y el consumo de alcohol. Aunque el programa suele mantener un tono relajado y distendido, desde el inicio se percibió cierta incomodidad en el intercambio. Todo empeoró cuando Eial Moldavsky intentó dar su punto de vista sobre el tema y fue frenado de manera tajante.

"Creo que la felicidad tiene un componente corporal en términos de…", llegó a decir el conductor antes de ser interrumpido. "A mí no me importa lo que vos pensás", lanzó Bachrach sin filtros. Tras el comentario, Moldavsky respondió con ironía: "Bueno, me bajo", y optó por quedarse en silencio mientras el resto intentaba continuar la conversación.

Nati Jota tomó la palabra para cambiar de tema y consultó sobre los efectos del alcohol. Sin embargo, la dinámica no mejoró. "Es lo peor que no hay. No hay ninguna duda científica de que el alcohol es malo. No tiene ningún beneficio para nada", interrumpió el biólogo. La conductora intentó llevar la charla hacia una experiencia personal y comentó que cuando toma alcohol siente alivio en el momento, aunque al día siguiente todo empeora.

Lejos de profundizar en la explicación, Bachrach respondió con otra frase que generó sorpresa en el estudio. "Tenés que hacer terapia, ¿hacés terapia?", le preguntó. Cuando Nati respondió que sí, él retrucó: "Bueno, cambia de terapeuta". La situación dejó al equipo completamente incómodo y el clima en el estudio se volvió cada vez más tenso.

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Entonces, mientras la conductora buscaba seguir adelante con la columna, el especialista incluso reconoció no tener una respuesta para una de las consultas. Frente a eso, Nati decidió ponerle fin al intercambio. "Cuando te hago una pregunta decís ‘no te quiero contestar eso’", le marcó. Bachrach respondió defendiendo su postura y aseguró: "Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelotudez y no sabe decir no sé".

Antes de despedirse también tuvo un breve cruce con Toto Kirzner. El actor intentó rescatar parte de la charla mencionando una explicación del biólogo sobre "dopamina y endorfina", pero nuevamente recibió una corrección seca por parte del invitado. "No, serotonina. No estás escuchando nada", le respondió el biólogo.

Finalmente, Bachrach pareciera haber notado la incomodidad y aseguró que "Nati está apurada", la conductora no dudó y cerró la entrevista con evidente molestia. "No estoy para nada apurada, pero se terminó la columna. Gracias por haber venido, un placer", expresó.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales y generó una ola de comentarios en defensa de la conductora y del equipo de OLGA. 

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