Explosivos detalles de la separación entre Pampita y Martín Pepa: insultos, gritos y acusaciones 

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En la tele, Yanina Latorre reveló nuevos y polémicos detalles sobre la separación entre Pampita y Martín Pepa.
Según contó al aire, la ruptura habría sido mucho más conflictiva de lo que se conocía y tiró frases explosivas sobre el tenso final de la pareja.
Así, a más de una semana de confirmar el final de la relación y asegurar que quería "estar sola", Yanina Latorre reveló nuevos detalles sobre cómo se habría dado la ruptura y sostuvo que fue el empresario quien tomó la decisión definitiva de terminar el vínculo.
Latorre aseguró haber hablado con personas del entorno más cercano del polista. "Pampita y Martín terminaron a los corchazos", leyó al aire sobre los mensajes que recibió.
Asimismo, según esa versión, la modelo habría insistido durante días para intentar recomponer la relación.
"Pampita y Martín terminaron a los corchazos. Ella lo torturó con el teléfono: llamados, mensajes y audios. "Le decía que se iba a arrepentir, que no la deje y que lo intenten", aseguró Yanina sobre mensajes que le llegaron desde el entorno del polista.
"Ella lo torturó con el teléfono: llamados, mensajes y audios. Él se la sacó de encima", continuó Yanina al compartir el contenido de esos chats.
Además, sostuvo que Martín Pepa se encuentra actualmente en Londres y que su familia "está feliz y festeja la separación".
De acuerdo a lo que leyó la conductora, Pampita no habría aceptado la decisión de inmediato. "Le decía que se iba a arrepentir, que no la deje y que lo intenten", detalló. Yanina también aseguró que el empresario se mantuvo firme y que respondió "todo el tiempo, con un rotundo no".
La panelista filtró también cómo habría reaccionado Pampita frente a la ruptura. "Se le saltó la cadena, le gritó y lo insultó de arriba a abajo", afirmó sobre los supuestos intercambios que habrían existido entre ambos después de la separación.
En paralelo, también dio detalles sobre la actualidad sentimental de Martín Pepa. "Él no tiene a nadie fijo, pero ya salió con una chica que conocía desde antes que a Carolina", leyó durante el programa. Además, insistió con que el entorno del empresario nunca habría visto con buenos ojos la relación.
"La familia de Martín está feliz de que terminaron porque ella era como muy absorbente", agregó la conductora sobre lo que le habrían contado desde el círculo íntimo del polista. Según esa misma versión, las amigas de Pampita estarían preocupadas por cómo atraviesa este momento personal: "Dicen que ella no está bien, que está destrozada".
Incluso aseguró que una persona cercana a Pepa le pidió: "Que no se haga la pacífica", en referencia a las declaraciones públicas que dio la modelo días atrás.
POR MES*
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