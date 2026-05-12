Conmoción en la NBA: murió a los 29 años Brandon Clarke, ala-pívot de los Grizzlies

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El ala-pívot de los Grizzlies de Memphis, Brandon Clarke, falleció, según información que proporcionó el martes el equipo, su agencia y la NBA. Tenía 29 años.
Ni los Grizzlies ni la agencia de Clarke, Priority Sports, proporcionaron de inmediato detalles sobre cuándo, dónde o cómo falleció Clarke .
"Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis en general no será olvidado", dijeron los Grizzlies en un comunicado. "Expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia y seres queridos durante este difícil momento".
Sus agentes escribieron en redes sociales que estaban "más que devastados" por la muerte de Clarke.
"Era muy querido por todos nosotros aquí y por todos aquellos cuyas vidas tocó", dijo Priority Sports. "Era el alma más gentil y era el primero en estar ahí para todos sus amigos y familiares".
El comisionado de la NBA, Adam Silver, expresó sus condolencias a la familia y amigos de Clarke y a la organización de los Grizzlies.
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"Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke", dijo Silver. "Como uno de los miembros con más tiempo en los Grizzlies, Brandon fue un compañero de equipo y líder querido que jugó con enorme pasión y garra".
"Esta es una pérdida increíble para la hermandad", expresó la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto. "Recordaremos a Brandon no solo por la inmensa alegría que brindó a tantos a lo largo de su carrera, sino por las amistades genuinas que construyó mucho más allá del baloncesto".
Clarke fue arrestado el primero de abril en Arkansas por exceso de velocidad y posesión de una sustancia controlada que, según se informó, era kratom, un suplemento herbal promovido como un remedio alternativo para el dolor y cuya posesión es legal en Tennessee. Fue liberado bajo fianza un día después.
Clarke fue la selección número 21 global de Gonzaga en el draft de la NBA de 2019 por Oklahoma, que traspasó sus derechos a los Grizzlies, quienes ya habían elegido al base Ja Morant con la segunda selección global. Clarke se unió a Morant en el equipo All-Rookie de la NBA en 2020, y los Grizzlies le otorgaron una extensión de contrato multianual en octubre de 2022.
Se rompió el tendón de Aquiles izquierdo el 3 de marzo de 2023, en una derrota ante los Nuggets de Denver en un duelo entre los dos mejores equipos de la Conferencia Oeste. Las lesiones lo limitaron a apenas 72 de 246 partidos posibles en las últimas tres temporadas, incluidos solo dos esta temporada.
Promedió 10,2 puntos y 5,5 rebotes a lo largo de sus siete temporadas con los Grizzlies.
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