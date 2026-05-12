Manejate como quieras: se subió con su auto a la Plaza Paso y cruzó como si no pasara nada

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Un automovilista atravesó por la mitad la Plaza Paso de La Plata durante la madrugada del domingo y el episodio quedó registrado por un vecino que grabó toda la secuencia.
Según se observa en el video que publicó un usuario en Tik Tok, el conductor de un Volkswagen circuló por avenida 13 en dirección a 32 y, al llegar al sector de la plaza, decidió subirse al espacio verde y cruzarlo por el medio, para luego continuar su camino como si nada hubiera ocurrido.
El hecho ocurrió en cuestión de segundos. El vehículo no se detuvo y siguió circulando tras bajar nuevamente a la calle. En los comentarios en redes exigen fuertes sanciones ya que quedó registrado en las cámaras del municipio.
No es la primera vez que ocurre una situación de estas características en Plaza Paso. En enero de 2022, otro conductor había realizado una maniobra similar durante la madrugada de un fin de semana. En aquella oportunidad, el automovilista se había subido a la plaza para estacionar junto a un puesto de comidas y “pedir una hamburguesa”.
Ese episodio terminó con la llegada de un patrullero, mientras que en este caso el conductor logró atravesar el lugar y retirarse sin inconvenientes.
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