Terror en una escuela del centro de La Plata por ladrones que usan inhibidores de cierres centralizados

Desde la comunidad educativa de un colegio del centro de La Plata manifestaron preocupación luego de una serie de robos perpetrados por delincuentes que emplean inhibidores de señal para abrir autos que cuentan con sistema de cierre centralizado. Una vez concretado ese primer paso, los sujetos sustraen las pertenencias que encuentren dentro del habitáculo.

Así lo dieron a conocer padres de estudiantes que concurren al establecimiento del Colegio San Simón, en calle 45 entre 1 y 2, tras dos episodios de esas características ocurridos en las últimas semanas.

"Usan inhibidores de cierres centralizados y te abren el auto. Hace 15 días le robaron a una mamá. Y hoy le robaron a la madre de otro alumno", aseguraron después de una nueva embestida delictiva.

Las víctimas, a fin de evitar que otras familias sufran el mismo problema, dieron a conocer los hechos ante las autoridades del colegio, quienes enseguida emitieron un comunicado para que los padres adopten las medidas necesarias y puedan ahorrarse un disgusto que puede costar caro.

"Están utilizando inhibidores de cierres centralizados de vehículos. Por seguridad de toda la comunidad, solicitamos tomar las medidas correspondientes a la hora de bajar del auto a los nenes y nenas", informaron las autoridades.

Se trata de una modalidad de robo conocida en la Ciudad y que desde tiempo atrás sembró preocupación entre los vecinos. Una de las zonas más afectadas fue Barrio Norte, en donde frentistas y comerciantes se toparon con sus vehículos abiertos por el accionar de malvivientes que operan con dispositivos para birlar los sistemas de seguridad electrónicos.