Tránsito caótico en Avenida 32: un camión atravesado, choque y demoras

Un caso de tránsito se vive en avenida 32 y 22, frente al Estadio Único de La Plata, donde un episodio vial generó serias dificultades para circular y largas filas de vehículos en ambos sentidos. Todo se originó por una choque entre una motocicleta y una persona, justo cuando un camión intentaba circular por allí.

Todo ocurrió cerca de las 15, cuando una motocicleta impactó contra una persona que atravesaba la avenida. Al mismo tiempo, un transporte de gran porte quedó detenido de forma transversal mientras intentaba ingresar a un local del rubro automotor ubicado sobre esa arteria principal.

La coincidencia de ambas situaciones redujo considerablemente el espacio disponible para el paso y derivó en un embotellamiento que se extendió varias cuadras. Conductores debieron avanzar lentamente y con maniobras cuidadosas para sortear el sector afectado.

Vecinos y automovilistas registraron la escena con sus celulares mientras el flujo vehicular permanecía desordenado durante varios minutos, generando tensión y demoras en uno de los accesos más transitados de la ciudad.