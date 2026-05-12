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El platense Thiago Tirante enfrenta a Daniil Medvedev en busca de los cuartos de final en el Masters 1000 de Roma

El platense Thiago Tirante enfrenta a Daniil Medvedev en busca de los cuartos de final en el Masters 1000 de Roma
12 de Mayo de 2026 | 15:58

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El Masters 1000 de Roma, último torneo de la gira de polvo de ladrillo en la previa a Roland Garros, tiene este martes acción por los octavos de final. Thiago Tirante, el único argentino que sigue en carrera, se enfrentará al ruso Daniil Medvedev, número nueve del mundo, por un lugar en los cuartos de final.

El duelo entre el platense y el moscovita se disputará en la cancha central del Foro Itálico a partir de las 15:30 horas de Argentina y se transmitirá por ESPN y la plataforma Disney Plus Premium.

El tenista de 25 años alcanzó los octavos de final de un Masters 1000 por primera vez en su carrera, luego de vencer al local Flavio Cobolli, número 12 del escalafón mundial, en la tercera ronda del certamen.

“Estoy contento con el tenis que jugué y que estoy jugando y con mi mentalidad, porque no es fácil jugar acá”, había comentado el 69 del mundo tras eliminar a Cobolli, décimo preclasificado, en un encuentro en el que la gente le hizo sentir su condición de visitante, pero luego lo premió con una ovación por su gran actuación.

Por otra parte, quien ganó y sigue intratable en los Masters 1000 de este año es Jannik Sinner. El italiano, número uno del mundo, buscará lograr el último título de la categoría que le falta en sus vitrinas, y tendrá la posibilidad de hacerlo ante su gente.

Sinner venció esta mañana a su compatriota Andrea Pellegrino, proveniente desde la clasificación, por 6-2 y 6-3 en una hora y 29 minutos de juego.

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Buscará convertirse en el primer tenista de la historia en ganar seis torneos Masters 1000 consecutivos. Conquistó Paris-Bercy el año pasado y los primeros cuatro de la actual temporada (Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid).

En los cuartos de final del certamen enfrentará al ruso Andrey Rublev este jueves. El italiano domina el historial entre ambos por 7 a 3.

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