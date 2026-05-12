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Política y Economía

La mesa política del Gobierno intenta definir una estrategia común frente a la reforma electoral

Será durante una reunión convocada para esta tarde

La mesa política del Gobierno intenta definir una estrategia común frente a la reforma electoral
12 de Mayo de 2026 | 12:53

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Esta tarde, la mesa política del Gobierno tratará de delinear su estrategia en el Congreso para avanzar en la reforma electoral y parte de la agenda parlamentaria. Pero antes, intentará cerrar grietas internas en torno a cómo debe discutirse el proyecto mientras los efectos del caso judicial Manuel Adorni siguen repercutiendo en los ánimos de los miembros del oficialismo.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, ya expresó que el proyecto que, entre otros artículos consagra la eliminación de las primarias, debe ser sancionado tal cual fue elaborado por La Libertad Avanza (LLA), mientras que aliados en la Cámara alta creen que el apartado Ficha Limpia debe tratarse por separado.

Fuentes parlamentarias señalan que esta idea partió de la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, quien además integra de la mesa política del Gobierno. La legisladora ya generó ruido en las filas oficiales hace unos días al pedir que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debía presentar su declaración jurada para evitar que su situación judicial siga afectando a la administración de Javier Milei.

En el caso del proyecto de ley, hay muchos en el oficialismo que coinciden en que la iniciativa que cambia las reglas electorales debe tener un desglose. Básicamente, porque hoy los votos “no están” para que sea aprobada tal como la envío el Poder Ejecutivo.

Además de esa normativa, la gestión libertaria intenta retomar el curso en una semana legislativa que incluye el debate sobre la Ley Hojarasca y la reducción de subsidios en zonas frías. Temas sensibles que requieren de una estrategia de seducción para los aliados que será definida a partir de esta nueva reunión de la mesa política del Gobierno.

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