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Fans de BTS impulsan un proyecto para declarar a la banda “Huéspedes de Honor” de La Plata

Fans de BTS impulsan un proyecto para declarar a la banda “Huéspedes de Honor” de La Plata
12 de Mayo de 2026 | 18:58

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La comunidad Army de La Plata volvió a demostrar su organización y pasión al presentar en el Concejo Deliberante un proyecto para que BTS sea declarado “Huésped de Honor” de la Ciudad, durante su visita prevista para octubre. La iniciativa fue impulsada por el colectivo BTS La Plata, que desde hace semanas trabaja para formalizar el reconocimiento institucional hacia la banda surcoreana.

Según expresaron desde el grupo de fans, el proyecto se viene gestionando “desde hace varias semanas y hoy pudimos presentarlo en el Consejo Deliberante de La Plata”. “Ahora solo necesitamos que Army alce la voz y compartan mucho este proyecto para que sepan todo Army de La Plata quiere que esto se vuelva realidad”, continuó el comunicado. 

Y cerraron, con gran ilusión: “Vamos que juntos las cosas se pueden lograr”. La propuesta busca reflejar el impacto cultural y social que genera la llegada del fenómeno global del K-pop a la ciudad. Ahora, el objetivo es amplificar la campaña a través de redes sociales para sumar apoyo y lograr que el proyecto avance dentro del ámbito legislativo local.

La juntada de las ARMY en La Plata

El movimiento fanático local viene creciendo desde hace tiempo. A comienzos de año, seguidoras y seguidores del grupo realizaron un encuentro masivo en Plaza Belgrano, donde compartieron actividades recreativas, juegos musicales y un picnic temático que reunió a personas de distintas generaciones. La convocatoria marcó el inicio de una serie de acciones pensadas para que la expectativa por la llegada de BTS también se viva intensamente fuera de Buenos Aires.

En la ciudad funciona una comunidad K-pop que reúne a cientos de integrantes activos y miles de simpatizantes. Los encuentros incluyen coreografías colectivas, concursos, intercambios culturales y espacios dedicados a difundir tradiciones coreanas, consolidando a La Plata como uno de los polos fandom más importantes del país.

El desalojo del acampe en el Estadio Único

La ansiedad por los recitales también generó episodios particulares. Meses atrás, un grupo de fans comenzó a instalar carpas en las inmediaciones del Estadio Único Diego Armando Maradona con la intención de asegurarse un lugar privilegiado para los shows programados. Sin embargo, personal municipal intervino y dispuso el retiro del acampe al considerar que la permanencia en la vía pública no estaba permitida.

El operativo generó repercusión en redes sociales, donde circularon videos del procedimiento y opiniones divididas entre quienes defendían la iniciativa fan y quienes respaldaban la medida vinculada al orden urbano.

Todo lo que hay que saber sobre la visita

BTS se presentará en La Plata los días 23 y 24 de octubre como parte de su gira mundial “Arirang”, marcando el esperado regreso grupal tras años dedicados a proyectos individuales y compromisos militares. Los conciertos contarán con un escenario de formato 360°, pensado para interactuar con más de 50 mil espectadores por noche.

La venta de entradas contempla instancias diferenciadas entre preventa exclusiva para miembros oficiales del fandom y expendio general posterior. Se espera que el grupo llegue al país pocos días antes de las presentaciones, en medio de un despliegue técnico y logístico que promete convertir a la ciudad en uno de los grandes epicentros musicales del año.

Mientras crece la cuenta regresiva, el proyecto para declararlos Huéspedes de Honor busca dejar una marca simbólica del vínculo entre la banda y la comunidad local. Para las ARMY platenses, la visita trasciende el espectáculo: representa el reconocimiento a años de organización colectiva, encuentros culturales y una pasión que ya forma parte de la identidad juvenil de la ciudad.

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