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“Todos por Ringo”: Jorge Vázquez realizará un show solidario para ayudar al nene platense de 6 años que debe volver a México

“Todos por Ringo”: Jorge Vázquez realizará un show solidario para ayudar al nene platense de 6 años que debe volver a México
12 de Mayo de 2026 | 15:59

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La historia de Ringo, el nene platense de 6 años con parálisis cerebral que busca mejorar su calidad de vida a través de un tratamiento innovador, vuelve a movilizar a la comunidad. En esta oportunidad, el cantante Jorge Vázquez impulsará un evento solidario con el objetivo de colaborar con la recaudación necesaria para que el niño pueda viajar nuevamente a México en agosto.

El pequeño ya había viajado en 2025 junto a su familia para someterse a una terapia de radiofrecuencia destinada a estimular zonas cerebrales afectadas. Tras aquella experiencia, sus padres aseguran: " Ringo empezó a decir algunas palabras, come mejor, creció. Está más atento, más sociable, entiende mejor las cosas".

El procedimiento busca potenciar la actividad neuronal y favorecer nuevas conexiones cerebrales, por lo que los especialistas recomendaron continuar con una segunda etapa para sostener y profundizar los progresos alcanzados. El viaje está previsto para el 18 de agosto, aunque el desafío principal vuelve a ser económico.

El costo total del tratamiento ronda los 18.000 dólares, aproximadamente 25 millones de pesos, una cifra difícil de afrontar para la familia en el actual contexto económico. Ante esta situación, vecinos, artistas y distintas organizaciones comenzaron a organizar acciones solidarias bajo la consigna “Todos por Ringo”.

En ese marco, este miércoles 13 de mayo a las 19:00, Jorge Vázquez realizará un vivo solidario a través de sus cuentas oficiales de Facebook y TikTok. Durante la transmisión invita a la comunidad a colaborar con aportes voluntarios para ayudar a concretar el viaje del niño: "Cualquier cosita con la que podamos colaborar va a ser de mucha ayuda para él". 

La agenda solidaria continuará el domingo 17 con un encuentro de motociclistas que incluirá buffet a beneficio, sumando otra iniciativa colectiva para alcanzar el objetivo. Mientras tanto, la familia mantiene activa la campaña en redes sociales, donde comparten el día a día del pequeño y los avances logrados: "Creemos que súper vale la pena que siga disfrutando de cada cosita".

Aunque Ringo aún necesita asistencia para moverse y sentarse, sus padres destacan su alegría permanente y remarcan que cada pequeño progreso representa una conquista enorme. Para ellos, la campaña no busca milagros sino oportunidades: reunir los fondos necesarios para seguir apostando a un tratamiento que mantiene viva la esperanza.

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