Preceptora envuelta en un escándalo por el faltante de 50.000 dólares para el viaje de egresados: "Me patiné la plata"

La comunidad de Bragado está sacudida por un hecho de malversación de fondos que ocurrió en la Escuela Técnica Nº 1, que afectó directamente a los alumnos que esperaban hacer su viaje de egresados. Una preceptora, que estaba juntando los fondos para el viaje obtenidos a pulmón a través de la venta de rifas y otros medios similares, se robó el dinero, que ronda los 50.000 dólares. “Me patiné la plata”, fue la frase que usó la mujer, según contaron los damnificados.

Ahora se presentó una denuncia penal colectiva por el delito de “estafa agravada debido a su condición de funcionaria pública”, mientras se lleva a cabo una campaña solidaria para que los alumnos puedan llevar a cabo el viaje.

El viaje que iban a hacer los chicos tenía como destino la localidad rionegrina de El Bolsón. Casi 40 familias fueron entregándole dinero a la preceptora durante más de un año, producto de venta de rifas, tortas y el tradicional “chancho móvil”, es decir, el sorteo de un lechón que se va asando en una camioneta.

En su cuenta personal

De acuerdo con medios locales, la mujer, con 15 años de trayectoria en la institución y de extrema confianza para los alumnos y sus familias, solicitaba que los pagos mensuales se realizaran directamente a su cuenta personal.

En el interín el viaje, previsto para octubre o noviembre de 2025, sufrió al menos seis postergaciones. La mujer mostraba documentos presuntamente falsificados de empresas de turismo para justificar las demoras.

Hasta que las autoridades del colegio citaron a los padres para informarles que el dinero no estaba y estalló el escándalo.

Licencia por enfermedad

Según relató Delfina Méndez, abogada y hermana de uno de los alumnos, ante la creciente presión y las dudas de los padres las autoridades de la escuela mantuvieron una reunión con la preceptora señalada como responsable de la administración de los fondos. Fue en ese momento donde la mujer habría lanzado la confesión que desató la indignación total: "Me patiné la plata". Luego, se tomó una licencia por presunta enfermedad y dejó de responder mensajes.

"No solo nos robó el dinero, sino el esfuerzo de más de un año de vender tortas y choripanes para cumplir un sueño", expresó Méndez.

Denuncia penal colectiva

Federico Etcheún, abogado representante de las familias, confirmó que se presentó una denuncia penal colectiva contra la mujer por el delito de estafa agravada debido a su condición de funcionaria pública. Así, se solicitaron medidas precautorias como la inhibición y el embargo de bienes (vehículos, inmuebles o cuentas bancarias) para intentar resarcir económicamente a las familias.

Si bien la maniobra fue entre particulares, el abogado señaló que la escuela podría tener responsabilidad civil al ser la denunciada una empleada de la institución en el marco de un viaje educativo.

El colegio, por su parte, mantiene un hermetismo total con los medios, y solo se limitó a reconocer que existe una investigación en proceso bajo los protocolos de la Dirección General de Cultura y Educación.

Colecta oficial

Este lunes, en tanto, las familias de los alumnos afectados rompieron el silencio en una conferencia de prensa. Allí, anunciaron el lanzamiento de una colecta oficial y una serie de eventos solidarios con el objetivo de que los chicos puedan viajar a El Bolsón antes de agosto, que es el mes en el que comienzan sus prácticas profesionalizantes.

Marta y Sol, representantes de las familias damnificadas, confirmaron que ya se encuentra habilitada una cuenta bancaria oficial y alertaron a la comunidad "para que no utilicen alias alternativos".

Mientras tanto, empresas de turismo locales se ofrecieron a gestionar el viaje sin obtener ganancias, y otros comercios donaron mercadería y premios para nuevas rifas. Las familias destacaron que se trata de un viaje con “fines educativos” y de “convivencia social”, que prioriza el contacto con la naturaleza y el cierre de ciclo lectivo.

Las familias aseguraron mantener un buen vínculo con la dirección de la Escuela Técnica y consideran que la institución también fue perjudicada por este hecho. "Ante una estafa individual, que la solidaridad sea colectiva es un gran aprendizaje", concluyeron.