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Marcha universitaria en La Plata: docentes y estudiantes se concentraron en el Rectorado de la UNLP

Marcha universitaria en La Plata: docentes y estudiantes se concentraron en el Rectorado de la UNLP
12 de Mayo de 2026 | 18:55

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Este martes 12 de mayo se desarrolló la cuarta Marcha Federal Universitaria con estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa desde las primeras horas de la mañana. Antes del mediodía, cientos de manifestantes colmaron la Estación de Trenes de La Plata, hacia Constitución para llegar a la Plaza de Mayo.

Sin embargo, hay quienes la causa los interpela pero por diferentes cuestiones no pudieron trasladarse hacia la Ciudad de Buenos Aires. Por ello, un sector de estudiantes y docentes de la UNLP se congregó esta tarde en la puerta del Rectorado.

La convocatoria era para las comenzó pasadas las 17 horas, en 7 entre 47 y 48, frente al Rectorado. Con el lema “La Ley de Financiamineto Universitario EXISTE, pero el Gobierno NO LA CUMPLE”, desde la UNLP anunciaron la jornada de movilización que convocó a miles de personas en CABA y diferentes puntos del país. 

Cerca de las 18 horas, se pudo ver a una multitud apostada en la puerta del Rectorado, con un grito en común en favor de la educación pública.

Miles de docentes y estudiantes llenaron la Plaza de Mayo

Docentes, estudiantes, investigadores y trabajadores no docentes protagonizaron este martes la Cuarta Marcha Federal Universitaria en distintos puntos del país, con una multitudinaria movilización hacia Plaza de Mayo para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y mayores recursos para el funcionamiento de las casas de estudio. Desde La Plata, la participación de estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) volvió a tener un rol destacado.

La jornada comenzó con la concentración de distintas agrupaciones estudiantiles y centros de estudiantes en el edificio de la Presidencia de la UNLP, ubicado en calle 7 entre 47 y 48, desde donde partieron hacia la Ciudad de Buenos Aires para sumarse a la protesta nacional. Facultades como Humanidades, Periodismo, Ciencias Médicas, Psicología, Artes y Ciencias Exactas dijeron presente en una convocatoria que tuvo una importante adhesión.

La movilización contó con una previa en La Plata: durante la noche del lunes se realizó una vigilia frente al Rectorado de la UNLP, donde estudiantes permanecieron hasta este martes antes de emprender el viaje hacia CABA. Además, en distintas facultades se organizaron asambleas y actividades para debatir el alcance del reclamo.

En un documento leído frente a miles de manifestantes, denunciaron que el poder adquisitivo de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento universitario “no ha superado el 64%” del nivel registrado en enero de 2023. Además, sostuvieron que desde diciembre de ese año “se perdió el equivalente a casi nueve meses de transferencias”, lo que —aseguraron— pone en riesgo el funcionamiento de las universidades nacionales.

La protesta también incluyó un fuerte reclamo salarial. Los gremios docentes y no docentes exigieron reapertura de paritarias y una recomposición de haberes, al sostener que los salarios quedaron por debajo de la inflación y de la canasta básica. En ese marco, advirtieron sobre una caída real de las transferencias presupuestarias y alertaron sobre el impacto del desfinanciamiento en el sistema científico y educativo.

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