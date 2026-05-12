Marcha universitaria en La Plata: docentes y estudiantes se concentraron en el Rectorado de la UNLP
Marcha universitaria en La Plata: docentes y estudiantes se concentraron en el Rectorado de la UNLP
Marcha Universitaria: miles de docentes y estudiantes llenaron la Plaza de Mayo en reclamo de fondos al Gobierno
Paro bancario nacional de este miércoles: qué entidades estarán afectadas
VIDEO. Tránsito caótico en Avenida 32: un camión atravesado, choque y demoras
Fans de BTS impulsan un proyecto para declarar a la banda “Huéspedes de Honor” de La Plata
La mesa política del Gobierno intenta definir una estrategia común frente a la reforma electoral
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $2.000.000: cuándo sale la tarjeta
Meningitis: alarma por el aumento de casos por encima de lo esperado
VIDEO.- Manejate como quieras: se subió con su auto a Plaza Paso y cruzó como si no pasara nada
Terror en una escuela del centro de La Plata por ladrones que usan inhibidores de cierres centralizados
Impactante choque en Avenida 122: una bici terminó bajo una camioneta y hay una herida
Muerte de Nisman: procesaron a la ex fiscal Viviana Fein por encubrimiento agravado
El platense Thiago Tirante cayó ante Daniil Medvedev en los octavos de final en el Masters 1000 de Roma
Multas y secuestro de autos y motos tras nuevos operativos vehiculares en La Plata
El dolor de Mario Pergolini tras la muerte de su madre: “Pensé que iba a estar bien, pero me quebré”
VIDEO. "Que siga haciendo videos porno": el fuerte cruce entre Luis Ventura y Florencia Peña
Conmoción en la NBA: murió a los 29 años Brandon Clarke, ala-pívot de los Grizzlies
Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida
Preceptora envuelta en un escándalo por el faltante de 50.000 dólares para el viaje de egresados: "Me patiné la plata"
CONVOCATORIA | Reunión de matriculados con representantes a las asambleas del Consejo Profesional Ley 10.620
“Todos por Ringo”: Jorge Vázquez realizará un show solidario para ayudar al nene platense de 6 años que debe volver a México
Duro cruce entre Nati Jota y el biólogo Estanislao Bachrach: ardió el estudio y revolucionó las redes
Explosivos detalles de la separación entre Pampita y Martín Pepa: insultos, gritos y acusaciones
Expectativa por el súper concurso mundialista que ofrece EL DIA: ganate un album y figuritas
Salarios de docentes y nodocentes universitarios: ¿cuánto cobran y cómo se devaluaron sus sueldos?
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
El Municipio y ARBA refuerzan acciones conjuntas para mejorar los recursos propios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Este martes 12 de mayo se desarrolló la cuarta Marcha Federal Universitaria con estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa desde las primeras horas de la mañana. Antes del mediodía, cientos de manifestantes colmaron la Estación de Trenes de La Plata, hacia Constitución para llegar a la Plaza de Mayo.
Sin embargo, hay quienes la causa los interpela pero por diferentes cuestiones no pudieron trasladarse hacia la Ciudad de Buenos Aires. Por ello, un sector de estudiantes y docentes de la UNLP se congregó esta tarde en la puerta del Rectorado.
La convocatoria era para las comenzó pasadas las 17 horas, en 7 entre 47 y 48, frente al Rectorado. Con el lema “La Ley de Financiamineto Universitario EXISTE, pero el Gobierno NO LA CUMPLE”, desde la UNLP anunciaron la jornada de movilización que convocó a miles de personas en CABA y diferentes puntos del país.
Cerca de las 18 horas, se pudo ver a una multitud apostada en la puerta del Rectorado, con un grito en común en favor de la educación pública.
Docentes, estudiantes, investigadores y trabajadores no docentes protagonizaron este martes la Cuarta Marcha Federal Universitaria en distintos puntos del país, con una multitudinaria movilización hacia Plaza de Mayo para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y mayores recursos para el funcionamiento de las casas de estudio. Desde La Plata, la participación de estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) volvió a tener un rol destacado.
La jornada comenzó con la concentración de distintas agrupaciones estudiantiles y centros de estudiantes en el edificio de la Presidencia de la UNLP, ubicado en calle 7 entre 47 y 48, desde donde partieron hacia la Ciudad de Buenos Aires para sumarse a la protesta nacional. Facultades como Humanidades, Periodismo, Ciencias Médicas, Psicología, Artes y Ciencias Exactas dijeron presente en una convocatoria que tuvo una importante adhesión.
La movilización contó con una previa en La Plata: durante la noche del lunes se realizó una vigilia frente al Rectorado de la UNLP, donde estudiantes permanecieron hasta este martes antes de emprender el viaje hacia CABA. Además, en distintas facultades se organizaron asambleas y actividades para debatir el alcance del reclamo.
En un documento leído frente a miles de manifestantes, denunciaron que el poder adquisitivo de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento universitario “no ha superado el 64%” del nivel registrado en enero de 2023. Además, sostuvieron que desde diciembre de ese año “se perdió el equivalente a casi nueve meses de transferencias”, lo que —aseguraron— pone en riesgo el funcionamiento de las universidades nacionales.
La protesta también incluyó un fuerte reclamo salarial. Los gremios docentes y no docentes exigieron reapertura de paritarias y una recomposición de haberes, al sostener que los salarios quedaron por debajo de la inflación y de la canasta básica. En ese marco, advirtieron sobre una caída real de las transferencias presupuestarias y alertaron sobre el impacto del desfinanciamiento en el sistema científico y educativo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí