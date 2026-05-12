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Mañana habrá cortes de luz programados en diferentes sectores de La Plata

Mañana habrá cortes de luz programados en diferentes sectores de La Plata
12 de Mayo de 2026 | 19:39

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La empresa distribuidora de energía Edelap ejecutará diversas obras de mantenimiento y optimización de la red en distintos puntos de La Plata a lo largo de la jornada del miércoles. Estos operativos forman parte del Plan de Inversiones y Mantenimiento de la firma, con el propósito de fortalecer la calidad del servicio en la Región.

Debido a la naturaleza de las intervenciones, el suministro eléctrico podría presentar interrupciones temporales. Esta medida busca garantizar condiciones de seguridad para los operarios mientras realizan las maniobras técnicas en las instalaciones.

Los trabajos se distribuirán en diferentes franjas horarias según el barrio. Según señalaron, en Tolosa, el personal técnico desarrollará sus actividades en el horario de 8:00 a 11:00. El sector afectado comprende las calles 3 a 5, entre 522 y 526.

Luego, en Ringuelet, las cuadrillas trabajarán desde las 8:30 hasta las 14:00. En esta localidad, las tareas se concentrarán en el cuadrante delimitado por las calles 1 a 3 y de 516 a 518.

Por último, en el centro de la Ciudad, las obras tendrán una duración más extensa, de 9:00 a 16:00. La zona de trabajo se ubica entre las calles 4 y 8, desde 32 hasta 36.

Desde la prestataria recordaron que estas acciones son fundamentales para la prevención de fallas y la mejora continua de la infraestructura eléctrica local. Ante cualquier duda, los usuarios pueden consultar los canales de atención oficiales de la compañía.

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