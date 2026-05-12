"Que siga haciendo videos porno": el fuerte cruce entre Luis Ventura y Florencia Peña

Florencia Peña realizó una crítica sobre los Premios Martín Fierro de Televisión y el presidente de la APTRA, Luis Ventura, vociferó sobre la artista: “Que siga haciendo videos porno”, declaración por la que la intérprete rememoró momentos “dolorosísimos” de su vida privada.

El contenido íntimo de la intérprete se filtró en diciembre de 2012 y se trató de una grabación privada junto a su entonces pareja, Mariano Otero, que fue difundida sin su consentimiento.

Peña sufrió un gran impacto personal y llevó el caso a la justicia contra buscadores y medios; tal es así que, en octubre de 2024, ganó un juicio civil relacionado con la difusión, aunque el fallo dejó fuera a los buscadores de internet por haber bloqueado las URLs.

En las últimas horas, la actriz se metió en la polémica de las ternas organizadas por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina, presidida por Ventura: “Me parece aburrido; el Martín Fierro era a lo que nosotros íbamos y te daba nervios porque no sabías quién lo iba a ganar realmente”.

“Ahora siento que se lo reparten entre los canales. Perdió la mística y la credibilidad; antes sentías que de verdad te lo merecías; ahora nominan para ver cuántos famosos van”, cerró la artista.

"Ventura":

Por el cruce de Luis Ventura con Florencia Peña pic.twitter.com/P61MT7Dp6v — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 12, 2026

Horas más tarde, un reportero de América TV realizaba un móvil sobre el tema, Ventura pasó detrás de cámaras y, al ser consultado por la crítica de Peña, respondió: “Que siga haciendo videos porno”.

Más tarde, el periodista profundizó el cruce: “Que se haga socia de APTRA y venga y vote; ella que es tan democrática lo tendría que aplicar a su vida, si no es una déspota. Es una desagradecida. Ella hace pública una opinión, una mirada que es la de ella sobre 100 posibles votos. Se llena la boca al hablar sobre democracia; tendría que aplicarlo a lo que es el funcionamiento de una entidad”.

“Yo no me meto en la Asociación Argentina de Actores y no me meto en si ella iba a golpear la puerta de la Casa Rosada. No estoy enojado, devuelvo lo que me tiran. Déjennos que hagamos lo que queramos, respetá, no descalifiques lo mío porque si no me voy a ir a ver los espectáculos que hace ella y me voy a poner a desglosarlos”, cerró Ventura.

Por su parte, la actriz respondió: “Había sido una pavada, un chiste que hice en el streaming y nunca me imaginé que se iba a convertir en un debate nacional. Merecemos un premio en el que todos sintamos que es un reconocimiento que merece la industria, pero podemos debatir y disentir”.

“Llevo más de 40 años en la industria y claro que puedo opinar porque pasé por todas las etapas y gané premios, no sólo en tele, sino por mi trayectoria teatral. No necesito un Martín Fierro para ser. Si no ganara, igual sería yo y mi talento no cambiaría”, añadió.

“Podemos debatir y me pueden cagar a puteadas. Pero, de Ventura, no se lo pueden dejar pasar porque es una falta de respeto absoluta”, inició sobre el comentario de su contraparte.

“Él recibió mi video y lo quiso comprar. Que me pida disculpas porque un tipo de los medios no puede, jamás, mandar a una actriz a hacer videos porno. Ese clip me dio muchísimo dolor, fue muy duro para mí porque expuso mi intimidad”, continuó al respecto.

En línea, se refirió a una supuesta publicación del periodista: “En un momento puso un tweet que decía ‘Tengo el video de Florencia Peña con una calza’. Es revivir algo que fue muy duro y por lo que tengo muchos juicios. Este señor —Ventura— dijo abiertamente que vaya a hacer videos porno, me parece una falta absoluta de respeto”.

“Él también mandaba a abortar gente. Ese señor no está bien, no puede hacer eso. Podemos estar en desacuerdo, pero no soy irrespetuosa, respeto mucho el trabajo de los periodistas”, enfatizó la intérprete.

“Nos mandan a callar para que se entreguen premios porque sino no nos dan los galardones o no nos nominan. Que me pida disculpas a mí y a todas las mujeres. Soy cero rencorosa, pero esto no se puede dejar pasar. Estamos en un momento donde creen que hacerse los malos, da notoriedad y no es así, debatamos en serio”, cerró Peña.