Impactante choque en Avenida 122: una bici terminó bajo una camioneta y hay una herida

Un impactante choque tuvo lugar hace instantes en la intersección de avenida 122 y calle 70, en Villa Elvira. En el siniestro, pudo saber Diario EL DIA, están involucrados una camioneta y una bicicleta.

Testigos del siniestro indicaron que la bicicleta terminó “bajo la camioneta”. La ciclista resultó con heridas en el rostro.

Junto a móviles policiales del Comando de Patrullas, los involucrados esperaron la presencia del SAME, que se acercó al lugar minutos después.