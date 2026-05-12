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Impactante choque en Avenida 122: una bici terminó bajo una camioneta y hay una herida

Impactante choque en Avenida 122: una bici terminó bajo una camioneta y hay una herida
12 de Mayo de 2026 | 17:35

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Un impactante choque tuvo lugar hace instantes en la intersección de avenida 122 y calle 70, en Villa Elvira. En el siniestro, pudo saber Diario EL DIA, están involucrados una camioneta y una bicicleta.

Testigos del siniestro indicaron que la bicicleta terminó “bajo la camioneta”. La ciclista resultó con heridas en el rostro.

Junto a móviles policiales del Comando de Patrullas, los involucrados esperaron la presencia del SAME, que se acercó al lugar minutos después.

 

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