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Deportes |CON GOLES DE TRONCOSO Y OJEDA

La Reserva derrotó 2-0 a Banfield y se ilusiona con pelear por los playoffs

La Reserva derrotó 2-0 a Banfield y se ilusiona con pelear por los playoffs

Nuevo Triunfo de los pibes

13 de Mayo de 2026 | 01:51
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Con goles de Leonel Troncoso y Mariano Ojeda, la Reserva de Ricardo Kuzemka derrotó 2-0 a Banfield y se ilusiona con pelear hasta el final por la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura Proyección. El Lobo venía de un buen punto como visitante ante Rosario Central y sumó tres puntos importantísimos para no perder chances en la etapa de definiciones.

En la primera mitad, Leonel Troncoso, con la ejecución de un tiro libre que buscó el palo derecho del arco del Taladro, abrió la cuenta para el equipo mens sana. En el complemento, un gol olímpico del lateral izquierdo Mariano Ojeda puso el resultado final ante la débil respuesta del arquero visitante.

El Lobo formó con Máximo Cabrera; Benjamín García, Jeremías Langa, Lucas Lamella, Mariano Ojeda; Nehemías González, Nicolás Sánchez; Román Nagavonsky, Leonel Troncoso, Dylan Álvarez; Francisco Ballesteros.

Los cambios en el equipo de Kuzemka fueron Joel González por Nagavonsky a los 35 minutos de la primera parte; Matheo Ostorero y Tiago Azamé por Ballesteros y N. González a los 22 del complemento y Jonathan Rodríguez y Bautista Panaro por Álvarez y Troncoso sobre el minuto 40 de esa segunda etapa.

Con el triunfo ante Banfield, Gimnasia alcanzó las 18 unidades y quedó un punto abajo de Talleres, que tiene un partido menos y será el próximo rival tripero en un partido que se jugará el jueves 21 en Córdoba. A cinco fechas del final de la fase regular, en la Zona A está cortado en la punta Vélez con 32 puntos y pelean por los otros tres lugares en la definición 12 equipos, comprendidos en 6 unidades, apenas dos partidos de distancia.

Luego de visitar a la T, el equipo albiazul será local ante Barracas Central, viajará para jugar con su homónimo mendocino, recibirá a Godoy Cruz y recibirá en la última fecha a Argentinos Juniors.

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