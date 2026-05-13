La Reserva derrotó 2-0 a Banfield y se ilusiona con pelear por los playoffs

Hubo presencias políticas y el Gobierno habló de un acto opositor
Armas para la guardia urbana: municiones plásticas, con poder químico
Extorsión sexual en línea: la grave denuncia de una joven de Berisso
Tenencia responsable: las normas que muchos dueños desconocen
Crece el malestar por los vuelcos de basura y hasta denunciaron a ABSA
2.000.000 de pesos: el Súper Cartonazo quedó vacante y duplica el pozo
“Top Gun” cumple 40: Maverick vuelve al cine y no piensa jubilarse
Docentes y no docentes universitarios, entre los bajos salarios y el éxodo
Oficializan la sesión pero se dificulta el quórum para interpelar a Adorni
Cristina libre, la bandera “k” que le mete presión al candidato peronista
Marina Mongiardino: “Queremos un Colegio cercano, abierto y plural”
Marcelo Peña: “Nuestro proyecto apunta al servicio del matriculado”
Más de 1.800 infracciones, decenas de vehículos secuestrados y acarreos a full
Vecinos de Barrio Jardín desde hace más de un día con poca o sin agua
Un paro bancario parcial afectaría solo en el Hipotecario y el Central
Se quejó a través de EL DIA por un bache que rompía autos en 520 y llegó la reparación de la calle
Actividades: convocatoria a artistas plásticos, caminata y festejos
Balean a un menor en un intento de robo en Altos de San Lorenzo
Dos médicos aseguraron que Luque impulsó la operación de Maradona
Cumplía labores en un geriátrico de City Bell y se llevó la peor sorpresa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con goles de Leonel Troncoso y Mariano Ojeda, la Reserva de Ricardo Kuzemka derrotó 2-0 a Banfield y se ilusiona con pelear hasta el final por la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura Proyección. El Lobo venía de un buen punto como visitante ante Rosario Central y sumó tres puntos importantísimos para no perder chances en la etapa de definiciones.
En la primera mitad, Leonel Troncoso, con la ejecución de un tiro libre que buscó el palo derecho del arco del Taladro, abrió la cuenta para el equipo mens sana. En el complemento, un gol olímpico del lateral izquierdo Mariano Ojeda puso el resultado final ante la débil respuesta del arquero visitante.
El Lobo formó con Máximo Cabrera; Benjamín García, Jeremías Langa, Lucas Lamella, Mariano Ojeda; Nehemías González, Nicolás Sánchez; Román Nagavonsky, Leonel Troncoso, Dylan Álvarez; Francisco Ballesteros.
Los cambios en el equipo de Kuzemka fueron Joel González por Nagavonsky a los 35 minutos de la primera parte; Matheo Ostorero y Tiago Azamé por Ballesteros y N. González a los 22 del complemento y Jonathan Rodríguez y Bautista Panaro por Álvarez y Troncoso sobre el minuto 40 de esa segunda etapa.
Con el triunfo ante Banfield, Gimnasia alcanzó las 18 unidades y quedó un punto abajo de Talleres, que tiene un partido menos y será el próximo rival tripero en un partido que se jugará el jueves 21 en Córdoba. A cinco fechas del final de la fase regular, en la Zona A está cortado en la punta Vélez con 32 puntos y pelean por los otros tres lugares en la definición 12 equipos, comprendidos en 6 unidades, apenas dos partidos de distancia.
Luego de visitar a la T, el equipo albiazul será local ante Barracas Central, viajará para jugar con su homónimo mendocino, recibirá a Godoy Cruz y recibirá en la última fecha a Argentinos Juniors.
LE PUEDE INTERESAR
Estudiantes: ¿Qué necesita para clasificarse a Octavos?
LE PUEDE INTERESAR
Muslera y Tiago, en la pre lista de Uruguay
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí