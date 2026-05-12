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Un ladrón cayó tras violentos robos en La Plata: tenía libertad condicional y alardeaba los botines en las redes

Fue identificado tras una serie de imágenes y con los elementos utilizados para sustraer rodados

12 de Mayo de 2026 | 21:39

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En las últimas horas, los efectivos de la Comisaría 9ª detuvieron a un joven, de 22 años, acusado de liderar un violento asalto a mano armada en el que se sustrajeron dos motocicletas de alta cilindrada en La Plata. El operativo consistió en dos registros domiciliarios tras una investigación que vinculó el uso de redes sociales con el accionar delictivo de una banda que operaba en la zona.

El hecho que dio origen a la pesquisa ocurrió el pasado 5 de mayo, cerca de las 23:30, en la calle 61 entre 116 y 117. En esa oportunidad, tres sujetos que se trasladaban en un motovehículo interceptaron una Honda XR 250 Tornado y una Honda XR 150 estacionadas en la vereda. Al notar la presencia de los dueños, quienes intentaron evitar el robo mediante gritos, uno de los delincuentes extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo al aire para amedrentarlos antes de escapar con ambos vehículos.

El personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) analizó las cámaras de seguridad privadas de la zona y realizó un seguimiento en perfiles de redes sociales. Esta labor permitió identificar a uno de los sospechosos, quien publicaba fotografías con las motocicletas robadas y con herramientas conocidas en el ambiente delictivo como "yugas", utilizadas para forzar candados.


Uno de los tantos posteos que fueron claves para su identificación 

Tras establecer que el investigado cumplía actualmente una condena bajo caución juratoria y que debía presentarse mensualmente ante el Patronato de Liberados, la justicia otorgó las órdenes de detención. El arresto se produjo en un domicilio de la calle 95, entre 3 y 4, donde también se incautaron elementos de interés para la causa, como un casco, una mochila de una aplicación de repartos, un pasamontañas, guantes y calzado que coinciden con los registros fílmicos del asalto.

PRONTUARIO DELICTIVO DEL IMPLICADO

El detenido cuenta con un historial de conflictos con la ley vinculado mayoritariamente al robo de vehículos en la Región, luego de haber sido procesado en una causa por robo agravado de un motovehículo, con intervención de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3. Además, en febrero de 2025 registró un antecedente por el mismo delito bajo la órbita de la UFI N° 1 de La Plata.

Actualmente, la causa se encuentra caratulada como "robo triplemente agravado por el uso de arma de fuego, por tratarse de vehículos dejados en la vía pública y por su comisión en poblado y en banda". La UFI N° 8, a cargo del Dr. Martín Almirón, avaló las actuaciones y solicitó el traslado del acusado para la primera audiencia judicial. Por su parte, la policía continúa con las tareas para identificar al resto de los integrantes del grupo criminal.

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