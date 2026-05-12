Villa Elisa: cayó una luminaria arriba de un auto, quedó en medio de la calle y ocurrió otro accidente

Un hecho insólito ocurrió hace instantes en 4 entre 46 y 47, de Villa Elisa. Según relataron al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896), un poste de luz se derrumbó bajo un auto y provocó un segundo accidente.

Tal y como se aprecia en las imágenes, la luminaria se cayó mientras fuertes vientos azotaban la zona. En ese momento, el poste terminó impactando primero sobre el techo de un automóvil blanco.

El camino siguió hasta quedan tendido en la cinta asfáltica, con la cuadra a oscuras. A causa de esto, un segundo vehículo que pasó por la zona y, al no ver no pudo esquivar, terminó chocando con él. No se registraron heridos.