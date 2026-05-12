Juicio por la muerte de Maradona: médicos de Ipensa afirmaron que Luque “pidió operarlo” por el hematoma subdural

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Un clínico y un cardiólogo del sanatorio Ipensa declararon este martes en la novena audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y señalaron que el neurocirujano Leopoldo Luque “pidió operarlo” por el hematoma subdural, al tiempo que el fiscal Patricio Ferrari exhibió nuevos chats entre la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.
La jornada que debía comenzar a las 10 como siempre tuvo demoras como consecuencia de problemas técnicos en los micrófonos. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro dictaron un extenso cuarto intermedio hasta las 12:40 con el testimonio del médico clínico Marcos Correa. El profesional remarcó que el paciente concurrió al hospital en noviembre de 2020 para realizarse “chequeos básicos y necesarios, la idea era hacerle una evaluación general”.
En este sentido, ratificó los dichos del neurocirujano Guillermo Burry sobre la “conducta expectante” (no operarlo) luego de detectar el hematoma subdural en la tomografía computada, mientras que el propio ex jugador manifestó sentirse “cansado de hacerse tantos estudios”.
A pesar de esa decisión, Luque optó por la intervención quirúrgica. El ex entrenador fue trasladado a la Clínica Olivos y fue operado. Luego, fue el turno del cardiólogo Oscar Alberto Franco, quien recordó haberle realizado a Maradona un ecocardiograma, una ecografía de tórax y un electrocardiograma, estudios que definió como “iniciales”.
Ante la consulta de una de las partes, el facultativo sostuvo que Diego estaba “dentro de parámetros normales”. Una vez finalizado el relato de Franco, el fiscal Patricio Ferrari solicitó a los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón la incorporación de conversaciones que entablaron Cosachov y Díaz.
En este sentido, fuentes de la investigación consignaron que esos mensajes y audios se desarrollaron después de la muerte de Maradona. “De allí solo surge que ambos se refieren a Luque como médico de cabecera. Después, lo que dicen sobre patología cardiaca es posterior a la autopsia, por lo tanto hablan de la información que leyeron varios días del deceso. Son chats que no perjudican a Cosachov”, explicaron.
En tanto, allegados a la defensa de Díaz confirmaron que el especialista en adicciones volverá a a comparecer el jueves 12 de mayo para responder al material exhibido por los representantes del Ministerio Público Fiscal. “Es mala leche, sacado de contexto”, consideraron. Además, el médico cercano a Maradona, Mario Schiter, no llegó a prestar testimonio por falta de tiempo, motivo por el que se espera que pueda concretarlo en la próxima audiencia.
El enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; el clínico Pedro Di Spagna; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, son los otros acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual. En tanto, la enfermera Dahiana Madrid afrontará un juicio por jurados populares, litigio que se encuentra demorado por un recurso de recusación contra la colegiada María Coelho.
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