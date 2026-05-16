FOTOS | Cientos de chicos y familias coparon Plaza Malvinas para cambiar figuritas del Mundial en La Plata

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La pasión por el álbum del Mundial volvió a decir presente este sábado en La Plata, donde cientos de niños, adolescentes y familias se reunieron en Plaza Malvinas para intercambiar figuritas y avanzar en el desafío de completar la colección.
Desde temprano, el tradicional espacio verde de 19 y 51 se transformó en un gran punto de encuentro para fanáticos del fútbol y coleccionistas. Con álbumes bajo el brazo, pilas de repetidas y listas anotadas, grandes y chicos se instalaron sobre el pasto para negociar las figuritas más difíciles, intercambiar escudos, brillantes y las codiciadas “imposibles” de conseguir.
El movimiento fue constante durante toda la jornada. Entre mates, charlas y largas rondas de canje, el ritual volvió a repetirse como una postal ya instalada en la ciudad. Los más chicos fueron protagonistas, aunque también hubo padres y adultos que se sumaron activamente a las negociaciones.
La escena recordó a lo ocurrido durante la fiebre del Mundial de Qatar 2022, cuando Plaza Malvinas se consolidó como uno de los principales puntos de intercambio de figuritas en La Plata. Con el correr de los años, el lugar terminó convirtiéndose en una referencia obligada para quienes buscan completar el álbum.
La convocatoria de este sábado volvió a mostrar una importante participación y dejó abierta la puerta para nuevos encuentros en las próximas semanas. Mientras la cuenta regresiva rumbo al Mundial empieza a palpitarse, en la ciudad el entusiasmo ya se juega sobre el pasto, entre figuritas repetidas, intercambios y la ilusión intacta de llenar cada página del álbum.
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Concurso semanal de EL DIA por álbumes y figuritas
El Gran Concurso que lanzó EL DIA, con el auspicio de Rapicuotas, en el que los participantes compiten semanalmente por un álbum y 20 paquetes de figuritas del Mundial, ya tiene al primer ganador del primer sorteo efectuado el jueves pasado, y que se repetirá todos los jueves de mayo. Mientras que ya se largó un nuevo concurso.
Ahora vos también podés ser ganador porque arrancó una nueva tanda del concurso. Participar del juego que organiza El DIA es muy sencillo. Los lectores deberán escanear el código QR que se encuentra impreso en el matutino, completar los datos que se requieren y responder una sola pregunta que tiene la consigna. Todos los jueves de este mes habrá un sorteo distinto.
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