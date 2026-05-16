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Despiste y vuelco de un camión en Ruta 2 en La Plata: el chofer quedó atrapado entre los hierros

Despiste y vuelco de un camión en Ruta 2 en La Plata: el chofer quedó atrapado entre los hierros
16 de Mayo de 2026 | 19:52

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Un impactante accidente se registró este sábado sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 67, en jurisdicción de La Plata, donde un camión despistó, chocó contra el guardarraíl y un árbol, y terminó fuera de la calzada. El conductor quedó atrapado dentro de la cabina y debió ser rescatado por los bomberos.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió en el carril descendente de la Autovía 2, cuando un camión Iveco con semirremolque vacío, perteneciente a una empresa de transporte de CABA, circulaba en dirección hacia La Plata proveniente de Mar del Plata.

Por causas que aún se intentan establecer, el chofer perdió el control del rodado, impactó primero contra el guardarraíl y luego contra un árbol, terminando el vehículo en la zona de préstamo de la autovía.

A raíz del fuerte impacto, el conductor quedó atrapado dentro del chasis del camión, por lo que fue necesaria la intervención de una dotación de bomberos de Lisandro Olmos, que logró liberarlo tras un operativo de rescate.

El hombre sufrió politraumatismos y fue asistido en el lugar por personal médico de Aubasa, para luego ser trasladado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.

A pesar de la magnitud del accidente, el tránsito no debió interrumpirse por completo y la circulación permaneció liberada, mientras efectivos policiales realizaron tareas de balizamiento en la zona.

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Las actuaciones quedaron a cargo de la comisaría Decimoquinta de La Plata, mientras se aguardaba el trabajo de peritos para determinar qué provocó el despiste.

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