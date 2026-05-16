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Rugby: San Luis logró una heroica victoria, pero La Plata y Los Tilos no levantan cabeza en el Top 14

Rugby: San Luis logró una heroica victoria, pero La Plata y Los Tilos no levantan cabeza en el Top 14
16 de Mayo de 2026 | 18:10

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El sábado terminó siendo una jornada con altibajos para los equipos de La Plata. Solamente ganaron San Luis y Albatros (ambos en condición de local), mientras que perdieron La Plata Rugby Club, Los Tilos y Universitario.

En la máxima categoría del rugby argentino, La Plata batalló hasta el final en Benavídez pero no le alcanzó ya que terminó cayendo ante el siempre durísimo Newman por un ajustado 16-15. Por su parte, a Los Tilos le tocó una parada más que brava frente a Buenos Aires C&RC en Victoria y sufrió una dura derrota por 48-22.

De esta forma, el Canario profundiza su mal momento en el Top 14 con siete derrotas en ocho partidos jugados y no puede salir del último lugar de la tabla. Por su parte, Los Tilos quedó ubicado en la posición N°10 habiendo sumado 15 puntos desde el inicio del campeonato.

La gran alegría en los niveles superiores llegó por el lado de San Luis. En su cancha de La Cumbre, el Marista sacó adelante un partidazo de alto goleo y venció a Lomas Athletic por 34-33 para prenderse en la discusión. En la misma categoría, Universitario no pudo hacer pie en su visita a Corimayo y se volvió con las manos vacías tras caer ante San Albano por 28-23.

La actuación más contundente del fin de semana platense la firmó Albatros. En Hernández, el Tricolor pasó por arriba a Las Cañas con una sólida producción ofensiva y se quedó con una victoria inapelable por 59-15.

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