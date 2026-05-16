EN FOTOS | El encuentro "furry" en La Plata: personajes, disfraces y cultura antropomórfica

Este fin de semana, comenzó a desarrollarse la HowlCore en el Hotel Corregidor de La Plata (ubicado en calle 6 entre 53 y 54) considerada como el evento más importante de la cultura "furry". La convención, que finalizará el domingo, atrae a cientos de participantes que celebran el arte y la identidad de los animales con características humanas.

El movimiento furry (palabra proveniente del inglés "fur" que significa "pelaje") es una subcultura que nació en California en la década de los 80 y se globalizó gracias a Internet. En la ciudad, los asistentes participarán de talleres, charlas de dibujo y actividades de socialización, pero el mayor atractivo visual serán los "fursuits": trajes de animales personalizados de gran calidad artesanal que representan el "avatar" de cada integrante.

Si bien gran parte de las actividades son exclusivas para los acreditados en el hotel, el público platense podrá ser testigo del fenómeno el próximo domingo ya que se realizará un gran desfile en Plaza San Martín. Allí, se espera que más de 200 "furros" luzcan sus llamativos trajes, convirtiéndose en una postal inédita para el eje fundacional de la ciudad.

¿Qué diferencia hay entre ser un "furro" o un "therian"?

Ser "Furro" es tener un hobby artístico voluntario basado en la afición por animales antropomórficos. En cambio, ser un "therian" significa tener una identidad personal, espiritual o psicológica involuntaria donde la persona siente que es un animal en su interior. Los furros crean personajes (fursonas) y los therians viven una conexión animal.

Asimismo, los furros usan fursuits (disfraces completos) para interpretación artística o diversión. Por su parte, los therians pueden usar máscaras o colas para expresar su identidad interna, a menudo en entornos naturales.